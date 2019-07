Marsala, potenziamento delle competenze di base al Circolo Didattico Sirtori. I progetti

19/07/2019 19:13:00

Nell’ambito delle iniziative comunitarie rivolte alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa il VI Circolo Didattico Sirtori di Marsala ha avviato, durante l’anno scolastico, nove moduli finanziati dall’Unione Europea relativi al progetto PON/FSE Competenze di base 1.

La scuola ha attivato i suddetti interventi per il potenziamento significativo dell’offerta formativa finalizzato non solo verso le competenze di tipo curricolare, ma anche trasversali, socio-relazionali e metacognitive in un quadro ben definito di competenze chiave volte a rafforzare la capacità di imparare ad imparare come previsto nel RAV del Circolo e dal Piano di Miglioramento.

L’Istituzione Scolastica, diretta dalla Dirigente Katia Tumbarello, ha posto in essere qualsiasi strategia , in sinergia e condivisione di intenti con le famiglie e con gli Organi Collegiali, al fine di attivare tutte le azioni possibili per la perfetta riuscita dei percorsi; massiva la partecipazione degli alunni, alto indice di gradimento delle famiglie grazie al supporto dei tutor, del personale ATA e della professionalità di esperti di comprovata esperienza nei vari settori.

Per la prima volta sono stati coinvolti anche gli alunni di scuola dell’infanzia nel progetto Pronti?Si parte! ; i bambini si sono cimentati in attività di coding, , di prima alfabetizzazione della lingua inglese e di intelligenza emotiva grazie alla presenza della cagnolina Ira e dell’esperto per le attività di pet therapy.

I destinatari della scuola primaria hanno potuto scegliere tra le diverse opportunità previste nel progetto #Miglior@Menti ovvero corsi di lingua inglese di base e di potenziamento, di giornalismo e podcast, di scrittura creativa e storytelling, di musica in connessione con l’evoluzione del pensiero matematico nonché un laboratorio di scienze biologiche per la scoperta degli organismi uni e pluricellulari.

Attraverso l’offerta di un insegnamento in modalità di didattica laboratoriale innovativa ed accattivante, gli alunni hanno espresso le loro potenzialità latenti, hanno rafforzato l’autostima e consolidato i rapporti interpersonali con gli adulti e con il gruppo dei pari vivendo il percorso con momenti esperenziali proposti anche al di fuori delle mura scolastiche per una maggiore vivibilità della città e degli spazi comuni.

I monitoraggi in itinere e finali dimostrano ancora una volta che l’esperienza didattica dei PON facilita il processo di insegnamento – apprendimento e garantisce una crescita più armoniosa del bambino che vive il suo tempo scuola in modo più attivo costruendo gradualmente un suo metodo di studio arricchito da esperienze extracurricolari di alta valenza; il personale interno ed esterno coinvolto ha mostrato ampia soddisfazione nella riuscita di tutto il percorso che ha permesso di creare maggiore coesione sociale e crescita professionale.

La Dirigente e il personale danno appuntamento all’utenza al prossimo anno scolastico con l’avvio di nuovi progetti PON FSE Competenze di base 2 nei quali saranno coinvolti anche gli alunni del plesso San Leonardo di contrada Cutusio, succursale del nuovo Istituto Comprensivo Sirtori a seguito del piano di dimensionamento avviato dall’USR Sicilia.