Pluripregiudicato trovato nel dormitorio di Mantova. Accompagnato al Cpr di Trapani

01/08/2019 22:00:00

Pluripregiudicato trovato dalla Polizia nel dormitorio pubblico: accompagnato al Cpr di Trapani

- Quando la Polizia, ieri, è arrivata nel dormitorio pubblico comunale, E.S.H, 30enne cittadino tunisino - che dal suo arrivo in Italia nel 2012 aveva già una serie di precedenti penali per reati quali spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale -, dopo una colluttazione con gli Agenti ha cercato di fuggire dalla finestra della stanza dove dormiva.

Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo in Questura e con un servizio di scorta rinforzato, vista l'indole pericolosa del soggetto, lo hanno portato al Centro per i Rimpatri di Torino per la successiva espulsione dal nostro paese.

E.S.H nel 2018 è stato arrestato in flagranza di reato dagli agnti della Squadra Volante per il furto di alcune biciclette in piazza Dante, e per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, mentre nel 2017 i Carabinieri di Mantova lo hanno arrestato per furto in un centro commerciale. Questi appena descritti sono solo i reati più recenti commessi dal 308enne tunisino che dal suo primo ingresso in Italia, avvenuto nel 2012 attraverso la frontiera di Ventimiglia nascosto in un furgone, come detto ha collezionato numerosi pregiudizi penali, anche sotto svariati "alias".

Nel novembre del 2018, dopo la sua scarcerazione per furto aggravato e violenza a pubblico ufficiale, E.S.H è stato accompagnato dagli agenti dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Mantova nel C.P.R di Trapani dove doveva essere trattenuto fino alla sua identificazione e successiva espulsione nel paese di origine. Ma, dopo circa un mese di permanenza in quel centro, il 30enne tunisino ha compiuto atti di autolesionismo per ottenere il ricovero nel locale Pronto Soccorso dal quale è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Successivamente a questo episodio, la presenza del 30enne è stata segnalata in provincia di Mantova dove ha reiterato la sua condotta fatta di reati ed espedienti. Nella giornata di ieri, martedì 30 luglio, la sua localizzazione presso il locale dormitorio pubblico e il successivo accompagnamento al Cpr di Trapani.