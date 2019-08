10/08/2019 08:29:00

Mondo della danza in lutto a Marsala. È morto infatti il Maestro di ballo Pino La Grutta. Viene da tutti ricordato come una persona leale e a modo. E, naturalmente, come un grande ballerino.

La Grutta è stato più volte campione italiano ed aveva in particolare una grande passione per il tango argentino. E' stato anche docente di Chimica.



I funerali si terranno oggi alle ore 12 alla Chiesa Madre di Marsala.