Mazara, alla terrazza Alhambra l'icontro sulla fotografia di Michele Di Donato

Martedì 20 agosto, sulla terrazza dell’Alhambra di Mazara – come sempre gremita nonostante le sovrapposizioni con altre manifestazioni organizzate in città – nel contesto della programmazione degli incontri promossi dall’Istituto Euroarabo in collaborazione con gli Amici della Musica e le Associazioni Alchimie e Strada del vino e dei sapori val di Mazara, si è conversato sul lavoro fotografico di Michele Di Donato, autore di una ricerca iconografica di grande raffinatezza artistica.

Sono stati proiettati suoi portfolio su temi e soggetti particolarmente originali che propongono nella suggestione del bianco e nero emozionanti escursioni nella realtà che sta sotto i nostri occhi e non vediamo. Fabiola Di Maggio che con il fotografo ha coordinato l’incontro ha illustrato la documentazione che tra immagine e immaginario dispiega una prospettiva visuale metafisica e nello spesso tempo fortemente espressionistica. Fabiola Di Maggio, antropologa dell’arte e studiosa dei significati culturali che al di là degli aspetti formali ed estetici sono associati alle opere fotografiche, ha offerto al largo pubblico presente e interessato preziose chiavi di lettura e di interpretazione delle immagini scattate da Michele Di Donato, il quale ha poi raccontato le esperienze concrete da cui muove il suo lavoro di ricerca, le tecniche adottate, la sua storia personale di pugliese innamorato della Sicilia.

La serata si è conclusa con l’esibizione di Giovanni Mattaliano, famoso e talentuoso clarinettista, che ispirandosi alle fotografie di Di Donato ha improvvisato piacevolissimi brani musicali tra motivi jazz e suggestioni mediterranee. Si è brindato con i vini offerti dall’azienda Gorghi Tondi e presentati dal rappresentante titolare della Casa a conduzione familiare Giovanni Greborio.