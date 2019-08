Scuole, nuovi presidi in Sicilia ma la metà va fuori l'isola. Le novità nel Trapanese

25/08/2019 06:00:00

Sono state rese note le “destinazioni” per i nuovi dirigenti scolastici siciliani che hanno vinto il concorso a preside. Novità anche in provincia di Trapani

Gli insegnanti siciliani che hanno vinto l’ultimo concorso a preside e prenderanno servizio come dirigente scolastico sono oltre 200.

Molti di questi, più della metà, però dovranno, almeno per i prossimi tre anni, prendere servizio lontano da casa.

In provincia di Trapani saranno queste le nuove dirigenti che prenderanno servizio dal primo di settembre. Al V Circolo Strasatti Nuovo di Marsala siederà nell'ufficio della dirigenza la professoressa Vita D'Amico. Nuovo dirigente scolastico anche all'istituto comprensivo “G.Mazzini” di Erice, dove andrà Annalisa Giacalone. Francesca Pellegrino andrà a dirigere invece l'istituo comprensivo “D. Alighieri” di Valderice. Mentre l'istituto comprensivo “G.G. Ciaccio Montalto” di Trapani sarà diretto da Anna Maria Sacco.

Sono in totale 203 i nuovi dirigenti scolastici siciliani, ma le nuove assegnazioni non sono andate benissimo. Può starci che i 94 posti assegnati dal Ministero dell’Istruzione all’Isola sono stati occupati quasi totalmente da Siciliani, in 81 infatti resteranno sull’Isola, mentre il resto andrà in altre regioni.

Posizione in graduatoria e regioni richieste, ordinate dagli stessi vincitori in ordine di preferenza. Questa combinazione ha determinato l’assegnazione della destinazione. Poi ci ha pensato l’algoritmo ministeriale. E in questo caso le cose non sono andate benissimo. per chi ha svolto gli scritti in Sicilia, piazzandosi all’interno dei 1.984 posti utili all’assunzione nel 2019/2020.

Sono pochi i fortunati che resteranno in Sicilia. Infatti ben 122 insegnanti siciliani andranno a dirigere scuole di altre regioni, anche lontanissimo da casa. Ad esempio dal primo settembre 33 neo dirigenti siciliani dovranno prendere servizio in Lombardia. 27 andranno in piemonte, 15 andranno in Veneto e 4 in Friuli Venezia Giulia. In Emilia Romagna sono stati destinati 16 nuovi dirigenti siciliani, e 4 in Toscana. In Liguria arriveranno 7 dirigenti dall’Isola, 16 in Calabria, meta sicuramente più vicina.