Il 12 settembre comincia la scuola in Sicilia

27/08/2019 07:00:00

Manca poco al suono della campana nelle scuole siciliane. Il primo giorno di scuola è il 12 settembre per il nuovo anno scolastico 2019-2020-

La Sicilia, sarà tra le ultime regioni a cominciare l'anno scolastico.



Il 12 settembre cominceranno il nuovo anno scolastico anche gli alunni di Lombardia, Friuli-Venezia, e della provincia di Trento e della Valle d'Aosta.

I primi a cominciare il nuovo anno scolastico saranno, come di consueto, i ragazzi di Bolzano, giovedì 5 settembre. Poi tocca al Piemonte, poi tutte le altre regioni. E' vero anche che gli istituti hanno autonomia decisionale sull'inizio delle lezioni, deliberato eventualmente dal consiglio d'istituto. Si possono anticipare di qualche giorno le lezioni per recuperare giorni di vacanza in futuro.