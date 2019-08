Caccia in Sicilia, la stagione inizia regolarmente. Il Tar blocca il ricorso

30/08/2019 20:00:00

Il Tar della Sicilia rigetta l'istanza di sospensione del calendario venatorio 2019/2020 presentata dalle associazioni venatorie Anca, Federazione Siciliana della Caccia, Italcaccia, Liberi cacciatori siciliani, Unaves e Cpas che avevano impugnato le disposizioni regionali che hanno parzialmente ridimensionato i periodi e le specie cacciabili in Sicilia, al fine di tutelare il patrimonio faunistico e la biodiversità.

Secondo il Tribunale amministrativo regionale, le lagnanze dei cacciatori - che lamentavano di non poter cacciare tortore, quaglie, beccacce ed altri uccelli migratori in periodi ampi della stagione venatoria - non meritano accoglimento, anche perché "non è ravvisabile nella fattispecie un danno così rilevante che giustifichi l'accoglimento della suddetta istanza".