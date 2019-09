Marsala, sabato a Palazzo Fici il convegno "Dal perpetuum al Marsala"

11/09/2019 09:42:00

Si terrà sabato pomeriggio, 14 settembre, alle ore 18 a Marsala il convegno “dal perpetuum al Marsala”. Palazzo Fici, sede della Strada del Vino, patner dell’evento Siciliamo Wine is More, che si svolgerà dal 13 al 15 settembre, ospiterà i relatori.

L’evento sarà moderato dalla direttrice del Vomere, Rosa Rubino, a cui seguiranno gli interventi di Giacomo Ansaldi, Enologo, Rosario Lentini, storico dell’Economia, Eric Woodhouse, discendente della famiglia Woodhouse, Salvatore Lombardo, presidente della Strada del Vino di Marsala.

I saluti iniziali saranno portati dal presidente di Unioncamere Sicilia, Pino Pace.

Il convegno avrà cura di raccontare l’identità della vite e del vino dalle origini della viticoltura fino alla Doc Marsala, prodotto di punta e di eccellenza che negli anni ha portato il nome della città in tutto il mondo.

Il produttore inglese John Woodhouse, nel 1733, scoprì la produzione del vino liquoroso una volta attraccato al porto della città, vino che fu molto apprezzato tanto da raggiungere presto l’Inghilterra. Il perpetuum era proprio il metodo con cui si invecchiava il vino liquoroso, rabboccando le botti che contenevano una parte residuale del vino consumato con quello di nuova produzione. Il convegno di sabato affonderà le radici in quella che è la storia del Marsala, della città, della produzione e dell’economia. A chiusura dei lavori si continuerà con le altre manifestazioni in programma per SiciliAmo Wine is More.