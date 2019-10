Concorso “Nicholas Green”, premiati due alunni dell’Istituto "De Gasperi" di Marsala

30/10/2019 21:15:00

Si e’ svolta lo scorso lunedi 28 ottobre a Trapani nella sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore “S. Calvino – G.B. Amico” di Trapani la cerimonia di premiazione del concorso intitolato a “Nicholas Green” alla presenza del Direttore generale ASP Trapani, Dott. Fabio Damiani, del Provveditore di Trapani, Dott.ssa Fiorella Palumbo, e del Coordinatore locale dei Trapianti, Dott. Antonio Cacciapuoti.



Nella sezione riservata agli studenti della scuola secondaria di primo grado sono stati premiati Federica Montalto e Fabio Ferrera , alunni frequentanti il terzo anno dell’Istituto Comprensivo De Gasperi di Marsala diretto dalla Professoressa Anna Maria Alagna. Federica ha realizzato un elaborato grafico/pittorico dal titolo “Io sono in te” dove tra le altre cose “è rappresentato un fiore che muore e lascia cadere i semi che daranno vita ad altri fiori”, mentre Fabio ha dato vita ad un elaborato grafico/pittorico dal titolo “Il dono” dove “ è rappresentato Nicholas che tende la sua mano ad altri bambini per farli rinascere”.



I due giovani si sono recati alla premiazione accompagnati dalla Professoressa Caterina De Vita, vice Preside dell’Istituto, e dalla Professoressa Giovanna Bongiorno, che ha incoraggiato e seguito gli alunni in questa avventura.



Il concorso a premi e’ stato bandito e finanziato dalla regione siciliana in memoria di Nicholas Green, uno sfortunato bambino americano vittima nel 1994 a soli sette anni di un assassinio durante un viaggio in Italia con la sua famiglia. Alla sua morte i genitori autorizzarono il prelievo e la donazione degli organi ( di cui beneficiarono ben sette italiani) cosa che fece molto scalpore poiché all’epoca dei fatti la donazione degli organi non era una prassi comune in Italia. Il concorso è stato istituito proprio al fine di sensibilizzare gli studenti di ogni ordine e grado alla cultura della donazione e prevede l’assegnazione, in ogni provincia della Regione Sicilia, di nove premi destinati agli studenti che piu’ di altri, dopo la valutazione di un’apposita commissione, saranno riusciti ad esprimere meglio temi attinenti la solidarieta’ umana ed in particolare la donazione degli organi per i fini di trapianto.