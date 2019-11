Trapani, celebrata la giornata delle Forze Armate. Consegnate due onorificenze al Merito

04/11/2019 12:00:00

Due le onorificenze al Merito della Repubblica italiana concesse, questa mattina a Trapani, durante la celebrazione della giornata del quattro Novembre.

A riceverle il titolo di cavaliere Salvatore Pipitone ispettore di polizia e Angelo Genovese vice brigadiere della Guardia di finanza. L’istituto comprensivo Bassi-Catalano ha, invece, ricevuto il Tricolore per l’attività svolta in memoria dei caduti per la libertà. La cerimonia si è svolta in piazza Vittorio Veneto alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. La manifestazione si è aperta con la deposizione di una corona d’alloro posta ai piedi del monumento ai caduti. Poi visita agli stand espositivi realizzati davanti il Palazzo municipale.