Tornano le casette di Natale a Marsala. Ecco come fare per utilizzarle

22/11/2019 17:00:00

Anche quest’anno l'Amministrazione Di Girolamo, in occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno, ha già avviato una politica di animazione della città a beneficio di cittadini e turisti presenti nel territorio. In tale contesto rientra anche l'organizzazione dei “MERCATINI NATALIZI”, da attuarsi attraverso la partecipazione di Artigiani, Associazioni ed Hobbysti/Creatori d'ingegno, aventi sede legale e/o operativa anche fuori dal territorio del Comune di Marsala.



L'iniziativa “MERCATINI NATALIZI 2019”, coordinata dal dirigente Giuseppe Fazio, prevede l'utilizzo in concessione di n. 11 (undici) Casette in legno, che saranno allocate, a cura del Comune di Marsala, in Via Roma (con raggruppamento nel tratto pedonale – Largo Zerilli). Tre di esse, saranno destinate al Comparto Alimentare destinate esclusivamente alla categoria degli artigiani e otto al Settore non alimentare destinate alla categoria degli artigiani e hobbysti/creatori di opere dell’ingegno.

Per l'utilizzo della Casetta il soggetto assegnatario, dovrà stipulare un contratto di concessione con un costo di €. 150,00 euro. Il periodo di fruizione, in via presunta, sarà dal 07 dicembre 2019 e fino all’6 gennaio 2020.



Il costo di €. 150,00 comprende, oltre all’utilizzo della casetta in legno, la fornitura del punto luce e il consumo energetico. Sarà invece a carico dell’assegnatario il costo di allacciamento della casetta al punto luce e quello di custodia.

I soggetti interessati all’ottenimento della casetta devono presentare formale richiesta attraverso apposito schema di domanda, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Marsala www.comune.marsala.tp.it alla voce “Avvisi Importanti” o mediante ritiro presso l’Ufficio Attività Culturali ubicato all’interno del Palazzo Municipale di Via Garibaldi n. 45 (primo piano).



Le domande di partecipazione, con la dizione NATALE 2019 A MARSALA: “MERCATINI NATALIZI”, indirizzate al Comune di Marsala “Settore Attività Culturali e Turismo”, devono pervenire esclusivamente al Protocollo Generale del Comune di Marsala (brevi manu) o a mezzo raccomandata A/R (farà fede la data di arrivo al protocollo generale prescindendo da quella di spedizione) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 novembre 2019.

Nel caso in cui il numero delle richieste pervenute al Comune dovesse superare quello delle casette da assegnare, previa verifica dei requisiti, si procederà al sorteggio pubblico - per comparto di appartenenza - che sarà effettuato il 29 novembre 2019 - alle ore 10,00 presso gli Uffici del “Settore Attività Culturali e Turismo” (primo piano Palazzo Municipale).

Per informazioni o chiarimenti rivolgersi ai numeri telefonici: 0923/993395 - 0923/993238 - 0923/993239 –- 338/6558398.