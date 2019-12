I giovani di Sicilia e Veneto a confronto per immaginare una nuova Italia

30/12/2019 07:00:00

In questi giorni la Sicilia è piena di ragazzi siciliani che risiedono al nord, ne abbiamo approfittato per sentire da loro cosa si prova ad essere siciliani al nord e contemporaneamente "nordisti" in Sicilia. Ci risponde un ragazzo Veneto di madre siciliana.

Ti senti più siciliano o veneto?

Come già avrai potuto capire mi sento siciliano,anche se il Veneto mi ha dato tanto,io mi definisco un siciliano intrappolato nella regione sbagliata.

Perchè ti reputi un siciliano?

Intanto perchè mia madre è siciliana e poi perchè mi sono innamorato della Sicilia tanto da considerarla la mia terra,questa regione istaura un rapporto intimo con chiunque la visiti.

Cos'è che non ti fa sentire pienamente Veneto?

Non mi sento pienamente veneto per il forte fenomeno di esclusione più accentuato rispetto alla Sicilia.Le persone essendo esageratamente fiscali risultano spesso antipatiche e poco inclusive rispetto agli accoglienti e calorosi siciliani.

Cosa non ti piace dei siciliani e cosa cosa cambieresti?

I siciliani secondo me hanno poco rispetto delle loro città pur sapendo di avere le città più belle d'Italia,un'altro difetto che noto è la troppa rivalità tra le varie città.Secondo me le città siciliane dovrebbero risolvere il problema dell'immondizia,ci dovrebbero essere più cartelli stradali che agevolino i turisti e meno buche nelle strade ed infine i comuni dovrebbero adottare un nuovo tipo di mobilità incentivando l'uso della bicicletta.

Cosa prevedi per il futuro dell'Italia?

Spero che la situazione migliori,solo accorciando le distanze culturali e eliminando i pregiudizi tra nord e sud si potrà avere un'Italia veramente unita che punti a ritornare la culla del maditerraneo.

Giuseppe Culmone