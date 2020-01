Robotfest e Open Day all'Istituto Tecnico "Mattarella" di Marsala

10/01/2020 09:23:00

l'Istituto Tecnico Tecnologico "Piersanti Mattarella", parte dell'I.S. "Giovanni XXIII-Cosentino" diretto dalla Dirigente Dott.ssa Antonella Coppola, nella sua sede di Via S. Giovanni Bosco,1 a Marsala all'interno del prestigioso edificio storico dei Salesiani, il pomeriggio di Sabato 11 dalle 15:30 alle 19:30 presenterà ai ragazzi delle terze medie e alle loro Famiglie la nuova edizione della RobotFest 2020.



L'evento prevede l’Open Day con workshop annesso, dove, all'interno del Campus, sarà possibile visionare e provare direttamente, presso gli 8 laboratori tecnologici attrezzati, i tanti progetti originali pluripremiati come il "Robot che risolve il cubo di Rubik", il braccio robotico COMAU “E.do”, il Robot manoide "Alpha1 ", il "Drone con Arduino" e i tanti dispositivi e le applicazioni domotiche realizzate dagli studenti, le stampanti 3D che realizzano le "Champions Cup" nel FabLab, incontrare i docenti, conoscere la storia di studenti che hanno avviato Start-up di Impresa o sono diventati eccellenze Europee, comprendere meglio le finalità del programma di Alternanza Scuola Lavoro in collaborazione con i più prestigiosi Enti Nazionali come l’ENEA ed Enti privati come il Consorzio ELIS, con cui l'ITT "P. Mattarella" crea sinergie e borse di studio da anni per i suoi studenti.

Si potranno visitare le "Aule Tematiche" dove gli studenti accedono a secondo della disciplina prevista dall'orario della giornata, tutte dotate di PC e SmartTV in cui le lezioni si svolgono utilizzando Tablet e Smartphone come strumenti didattici. Nel corso dello stesso pomeriggio si svolgeranno anche tutte le sessioni della Gara di Robotica, evento conclusivo dei Minicorsi gratuiti Robotics & AI di Robotica Educativa ed Intelligenza Artificiale degli entusiasti ragazzi delle terze medie partecipanti che saranno premiati con le "Champions Cup" realizzate con le stampanti 3D.

Tutti coloro che decideranno di iscriversi all'Istituto riceveranno una medaglia dell'ITT "P. Mattarella" realizzata dagli studenti con le stampanti 3D.