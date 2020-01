Trapani, mondo della musica a lutto. E' morto il batterista Tonino Di Pasquale

12/01/2020 13:10:00

Mondo della musica a lutto a Trapani e non solo. E' morto Tonino Di Pasquale, batterista molto bravo e conosciuto, in provincia di Trapani e non solo. Qui nel video accanto a questo articolo lo possiamo vedere, e ascoltare, mentre si esibisce con alcuni amici musicisti.

Talento precoce, la sua passione per il jazz nasce grazie al nonno materno, ciabattino, che gli regala un vinile di Duke Ellington. Da lì una vita fatta di studio incessante, insegnamento, musica dal vivo. Fino agli ultimi giorni.

Era nato il 14 luglio 1968. A sette anni inizia lo studio della batteria come autodidatta seguendo il padre contrabassista nelle balere. A quattordici anni entra al conservatorio di musica "Vincenzo Bellini", sino a quando lascia gli studi classici per passare agli studi di musica jazz. Si trasferisce a Roma nel '92 alla "Saint Louis Music Academy per studiare jazz con il maestro Gianpaolo Ascolese noto jazzista italiano. Negli anni '94/'95 gli viene riconosciuto il diploma di merito con il massimo dei voti. Nello stesso anno si reca a Perugia per partecipare ai seminari della "Berklee School of Boston" in occasione di Umbria Jazz sotto la guida di Ron Savage e suona in jam session con molti jazzisti italiani tra cui Claudio Corvini, Rosario Giuliani e molti altri.

Ha suonato in molti festival internazionali, tra cui il Marsala Doc Jazz Festival, e si è esibito in Rai come in diversi teatri.