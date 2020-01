Castelvetrano: Ã¨ morto il professore Gaetano Di Stefano. Insegnava religione al "Cipolla"

13/01/2020 06:43:00

Lutto a Castelvetrano per l'improvvisa scomparsa del professore Gaetano Di Stefano, che insegnava religione da tanti anni al Liceo "Cipolla" da circa trenta anni. Sposato e padre di un figlio, aveva 64 anni. Per lui è stato fatale un infarto improvviso. Ricoverato con urgenza all'ospedale di Sciacca, non c'è stato nulla da fare. Tano Di Stefano era ben voluto e stimato dai suoi colleghi, dal personale scolastico, e dai suoi tantissimi ex alunni.

"Pur con la tristezza nel cuore, mi sento in dovere di ringraziarti io, pubblicamente, per il bene e la stima che mi hai sempre calorosamente dimostrato, lo stesso che per anni hai elargito ai tuoi studenti, ai colleghi di Religione Cattolica e del Liceo Scientifico di Castelvetrano - scrive la collega Giuseppina Giunta - . Nonostante il mio ed i cuori di tanti che ti hanno conosciuto e stimato, siano stretti nella morsa del dolore per la notizia improvvisa giunta solo qualche ora fa, penso che la tua pace di lassù, adesso, sarà sorgente di grazie per i tuoi cari e per coloro che tanto ti hanno amato e sempre ti ricorderanno".