Open day allâ€™Istituto per lâ€™Enogastronomia e lâ€™OspitalitÃ  Alberghiera di Erice

15/01/2020 08:33:00



Domenica 19 gennaio, dalle ore 16.30 in poi, si terrà l’Open Day all’Istituto per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “I. e V. Florio” di Erice, nella sede centrale in via Barresi a Casa Santa Erice. In quell’occasione saranno presentati gli indirizzi di studio e il piano dell'offerta formativa a genitori e futuri alunni, per farsi conoscere, e scegliere, in vista dell’anno scolastico 2020/2021.

Sarà anche una serata dedicata alla competizione in cucina e al bar con gli studenti protagonisti assoluti. Il fine è quello di selezionare gli alunni più talentuosi da far confluire nella squadra che rappresenterà la scuola nelle prossime gare nazionali. Saranno presenti in giuria chef e barman, ed esperti del settore.

“Come fatto nell’imminenza delle vacanze natalizie e di fine anno - dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – ci ritroviamo a inizio 2020 per presentare le opportunità formative del nostro Istituto e accompagnare i giovani studenti in una scelta consapevole e coerente con le proprie aspettative e attitudini”.