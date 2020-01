Conclusa la settimana "Erasmus Plus healthy living" al "Pertini" di Trapani

20/01/2020 12:00:00

Conclusa la settimana di mobilità europea all’Istituto comprensivo Eugenio Pertini di Trapani, guidato dalla Dirigente Maria Laura Lombardo, scuola capofila del Progetto Erasmus Plus Healthy living, con l’obiettivo di promuovere la cultura di un salutare stile di vita, attraverso buone pratiche di benessere personale e collettivo.

I Paesi europei coinvolti sono: Polonia, Romania, Spagna e Turchia. In particolare durante la settimana dal 14 al 17 gennaio gli ospiti dei paesi stranieri, dodici tra dirigenti e docenti sono stati condotti in attività all'interno della scuola Pertini coinvolgendoli in attività laboratoriali di diverso tipo destinate a definire il concetto di benessere e a sviluppare strategie didattiche funzionali a creare lo stesso nella vita quotidiana di ognuno. Un lavoro del team docente della Pertini che con Enza Novara, Rosaria Bucaria, Stefania Giuffré, Deborah Camaldo, Giuseppe Tallarita, Anna Mineo e Maria Rosa Gandolfo ha dato prova di grande competenza nell’organizzazione di progetti internazionali.

Le attività infatti hanno visto l’intero team impegnato con le delegazioni dei paesi stranieri sia dentro la scuola con laboratori sia nel territorio con l’esperienza svolta al bosco dì Angimbè a Calatafimi Segesta con i laboratori di orientereeing, nature walk e cooking sicilyan food e a Palermo per una full immersion nella cultura mediterranea e nella sua vocazione interculturale. A chiudere la settimana, la conferenza sul benessere, un grande evento in sinergia con il Rotary Club Trapani Birgi Mozia, gli istituti di formazione professionale Futura e Progetto Europa, il comune di Trapani e l’apporto di esperti di grande calibro. Nell’aula magna del plesso Falcone, prima dell’apertura del tavlo, sul tema dell’Healthy living: la comunità che crea benessere, il corpo di ballo della scuola si è esibito sulle note della tarantella, con le bandiere dei paesi coinvolti nel Progetto.

La parola è passato agli interventi autorevoli di relatori di grande calibro, quali il Dottor Vincenzo Caico, medico nutrizionista, sul tema La dieta mediterranea e la sana alimentazione, il Prof. Giovanni Basciano, sul tema Lo sport e i corretti stili di vita, il Maestro Corallaio Platimiro Fiorenza, Patrimonio dell’Unesco, sul tema L’arte nutrimento per la mente, la Dottoressa Rita Scaringi, Presidente Rotary Trapani Birgi-Mozia, sul tema Sinergie a servizio del benessere, l’Assessore alla Cultura Dario Safina del Comune di Trapani, sul tema Ecologia della comunità, le Professoresse Francesca Trapani e Alessandra Martinico per il Centro progetto Europa, sul tema, La scuola e il benessere della persona e la professoressa Caterina Raineri, dell’Istituto di Formazione e Istruzione Professionale Futura, sul tema Il benessere del gusto: morsi di Sicilia. Durante la conferenza sono stati allestiti degli angoli del benessere creati dai vari Paesi partners, con la mostra e degustazioni di alimenti e prodotti tipici e salutari.

Queste le parole della Dirigente scolastica Maria Laura Lombardo: "Una splendida esperienza quella conlcusa oggi presso l'Istituto comprensivo Eugenio Pertini con il progetto Erasmus Plus Healthy Living, un uno dei quattro progetti che quest'anno vede protagonista il nostro Istituto comprensivo Eugenio Pertini a livello europeo, con l'obiettivo in questo caso di confrontare corretti stili di vita tra i diversi paesi protagonisti con noi che rappresentiamo l’Italia, ovvero Turchia, Polonia, Spagna e Romania, con l'obiettivo comune di contribuire allo sviluppo sostenibile della qualità della vita dei cittadini dei diversi paesi attraverso la disseminazione di buone pratiche, posta in essere dalle diverse istituzioni scolastiche. Un percorso che si è snodato in attività di carattere diverso per affrontare in modo esaustivo tutte le tematiche inerenti il concetto di benessere.- La dirigente Lombardo sottolinea inoltre- l’opportunità per gli studenti di Trapani di effettuare esperienze di studio all’estero, approfondendo tematiche trasversali così importanti, consente di raggiungere livelli di competenza nettamente superiori e garantisce una formazione continua del corpo docente che permette di essere sempre all’avanguardia".