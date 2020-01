Scuole di Marsala "rigenerano" la cittÃ . Concluso il progetto â€œI love cultural heritage"

20/01/2020 09:00:00

Arte e cultura in strada, rigenerazione urbana di alcune aree della città, e il grande murale “Il mare dei popoli”. Si è concluso con una giornata “itinerante” piena di significati “I love cultural heritage”, il progetto Pon che ha coinvolto quattro scuole di Marsala, con il Liceo “Pascasino” capofila.

Quattro mesi di attività in cui sono stati impegnati circa 500 studenti e 50 tra docenti ed esperti.

Giovedì 16 gennaio, è stata la giornata di “restituzione” alla città del lavoro fatto. Una giornata cominciata con gli Arazzi del museo di Marsala che hanno preso vita grazie alla performance degli studenti del Liceo Pascasino in Largo San Girolamo.



E' stata poi la volta della Scuola Media Mazzini, che è stata arricchita da murales e decorata da mattonelle che riprendono le tipicità del territorio. Gli studenti hanno “adottato” lo spazio antistante la scuola, il giardinetto di Piazza Francesco Pizzo, in uno dei lavori di rigenerazione urbana previsti nel progetto. Rigenerazione urbana anche al quartiere Sappusi. Qui c'è stato un vero e proprio “bombardamento” del quartiere, bombette di sementi sparse per le aree verdi e che genereranno nuove piante e nuovo ossigeno. Gli studenti hanno inoltre realizzato degli elementi in legno, come una cuccia, una panca, un pulpito modulare, che sono stati affidati al Centro Sociale di Sappusi.

Si inserisce nel tema dell'inquinamento dei mari e del rispetto dell'ambiente anche il murale realizzato all'interno dell'istituto di via Falcone e quello all'esterno del Centro Sociale di Sappusi.

Suggestivo poi il murale che campeggia sul Liceo Pascasino. “Il mare dei popoli”, anche questo realizzato dagli studenti, che porta un messaggio di vita e di umanità. Raffigura l'antropomorfizzazione del Mediterraneo nel gesto di salvare, appunto, i popoli che lo navigano.

“Un progetto che ha visto le scuole lavorare in sinergia, con dei segni importanti lasciati sul territorio in un'ottica di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale – dichiara la dirigente del Liceo Pascasino di Marsala, Anna Maria Angileri. Uno dei temi principali è stato il mare. Il mare come rispetto dell'ambiente, contro l'inquinamento delle acque, e il mare dei popoli. Il messaggio del murale è molto forte: in un momento così grave in cui il nostro Mediterraneo è inondato di sangue abbiamo voluto mettere un faro, perchè il nostro mare rifiuta la violenza e la morte”.

Nelle azioni progettuali sono stati coinvolti circa 500 studenti di quattro Istituzioni scolastiche in rete, il Liceo Pascasino con il ruolo di capofila, l’Itet “G. Garibaldi”, la Scuola Media “G. Mazzini”, la Direzione Didattica “Cavour” e circa 50 docenti ed esperti che hanno coordinato le varie attività artistico-culturali. Il progetto ha visto anche la partnership del Comune di Marsala, del Museo degli Arazzi, del Parco archeologico Lilibeo e dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo.