L'importanza dell'alimentazione, ascoltiamo il Dott. Samuele Casartelli

22/01/2020 09:00:00

Negli ultimi anni sta aumentando il numero di soggetti con problematiche di peso, soprattutto in in ambito pediatrico, in particolare, nella regione Sicilia il 25% dei bambini è in sovrappeso ed il 17% è obeso. A parlarne è il Dott. Samuele Casartelli, specialista dell'alimentazione sportiva, in gravidanza, durante allattamento e di patologie varie, presso l'azienda Servizi sanitari alcamesi, che mette in evidenza la gravità di queste problematiche, che non devono essere viste solo come un qualcosa di estetico ma anche come un qualcosa che può generare altri disturbi come: problemi gastrointestinali, complicanze ortopediche, insorgenza di apnee notturne e molto altro. Inoltre, le problematiche di peso, non hanno un impatto solo sulla sfera fisica ma anche su quella psicologica, possono generare un aumento di ansia, deficit di attenzione ed aumento della probabilità di depressione.

Pertanto è utile seguire alcune regole di carattere generale, come:

- Fare i classici 5 pasti giornalieri: colazione, 2 spuntini, pranzo e cena;

- Idratarsi, ovvero cercare di bere almeno 1,5 litro di acqua a giorno;

- Gestire le quantità di sale, ovvero non utilizzare il sale in maniera eccessiva.

Ecco il servizio.



