Marsala 2020, Paolo Ruggieri: "Iniziamo da pulizia, decoro e accoglienza dei turisti"

24/01/2020 06:00:00

Paolo Ruggieri dirigente di Diventerà Bellissima e creatore cinque anni fa del movimento civico “Progettiamo Marsala” che ad oggi continua ad essere una realtà?

Progettiamo Marsala nel 2015 presentò diversi giovani, abbiamo superato il fatidico 5% e come è noto abbiamo eletto un consigliere comunale che poi a metà mandato ha fatto altre scelte.

Progettiamo Marsala sarà presente con una lista alle elezioni amministrative?

Questo si dovrà definire. Se la coalizione dovesse essere civica allora si presenterà la lista di “Progettiamo Marsala”, se, invece, dovesse essere più schierata politicamente, allora si presenterà solo la lista di Diventerà Bellissima che collabora con il movimento e viceversa.

E’ difficile scegliere tra Progettiamo Marsala e Diventerà Bellissima? Lei è uomo di Nello Musumeci, ha un rapporto di amicizia che poi è diventato anche un sodalizio politico.

E’ vero ma io non ho iniziato a coltivare la passione per la politica con Nello Musumeci, con lui l’ho ritrovata. Nel 2012 quando ci siamo conosciuti meglio ho iniziato a capire che era una persona che meritava la massima attenzione. Prima è diventato, nel 2012, deputato regionale, nel 2017 è diventato presidente della Regione e con me non è mai cambiato, non è sparito. Rimane questo rapporto amicale e politico che ci consente qualche volta di pranzare insieme, qualche telefonata, spesso messaggiamo e comunque lui sa che io non gli chiedo chissà che, solo un po’ di attenzione per la città, per la provincia e gli interessi del territorio.

Visto che a Marsala abbiamo un uomo di Musumeci, sarà lo stesso presidente ad interessarsi anche delle amministrative di Marsala, per stabilire una linea politica e su quello che dovrà fare Diventerà Bellissima?

Di questo argomento ho parlato più volte con il presidente Musumeci. Certamente si interessa di Marsala e mi dice che la quinta città della Sicilia non può essere trattata alla stregua di qualunque altra città, più piccolina e meno importante, la nostra città deve avere un peso. Se però la politica non riesce a decollare perché ci sono veti incrociati e ruggini, allora, in quel caso non si riuscirà a decollare.

Paolo Ruggieri che prospettive deve avere Marsala da adesso e fino a maggio 2020 e poi ad elezioni avvenute per i prossimi cinque anni?

Marsala dovrebbe riuscire a proporre tre/quattro eventi all’anno, ricorrenti e periodici, in cui si parla di turismo archeologico, un altro di agricoltura, un altro in cui si parla delle nostre bellezze paesaggistiche e il quarto lo lasciamo alla fantasia della prossima amministrazione. Marsala dovrebbe istituire una borsa mediterranea del Turismo, magari dedicata all’archeologia, dovrebbe, inoltre, fare qualcosa che possa promuovere i vini liquorosi, non parliamo solo di Marsala, ma anche di Madera di Porto, per evitare di restare isolati in questa nostra battaglia. Si dovrebbe parlare di sviluppo turistico attraverso il Parco Archeologico di Marsala che potrebbe essere un richiamo eccezionale. Per un’idea di futuro di Marsala, in questi tre, quattro mesi che ci separano dalle elezioni, la nostra amministrazione potrebbe farci un bel regalo, garantire un po’ di ordinaria amministrazione. Io pensavo ad alcune cose, piccole: la pulizia dei tombini, la scerbatura dell’erba sui marciapiedi, la collocazione di alberi dove mancano nelle aiuole, la sistemazione di piante grasse nelle fioriere del lungomare, e ancora, livellare e sigillare il basolato del centro. Cose di poche migliaia di euro ma che darebbero un aspetto più gradevole alla nostra città. Noi siamo a fine gennaio, i turisti cominciano ad arrivare con più frequenza nel periodo Pasquale perché non iniziare a pulire le spiagge non a luglio ma magari a fine maggio o primi di giugno. Perché non pulire tutta la zona dello Stagnone che io personalmente ho visto pulire a settembre inoltrato? Perché non sistemare le ringhiere del lungomare dello Stagnone, facendo un protocollo d’intesa Comune ed ex provincia. Pulizia e decoro, sono cose che farebbero bene alla città, e se il merito va all’amministrazione attuale facciamo un grande applauso e saremo davvero contenti. Anzi, io mi auguro che il sindaco Alberto Di Girolamo possa risolvere i suoi dubbi e ricandidarsi perché chi merita il consenso deve avere la possibilità di misurarsi per ottenerlo e gli auguriamo sinceramente di avere questa possibilità. Io dico che bisogna fare delle piccole cose. Marsala è una città che aspira ad essere una città turistica? Abbiamo i nostri quattro punti principali, Porta Nuova, Porta Mazara, Porta Garibaldi e Porticella, perché non mettere lì i giovani che sappiano le lingue all’accoglienza dei turisti? Sono tantissimi i giovani che parlano le lingue straniere ma non hanno, però, sbocchi lavorativi.

Paolo Ruggieri lei ha parlato di tante criticità che vive Marsala, perché non si candida a sindaco?

Non sono nelle condizioni di potere impegnare mesi della mia vita per una campagna elettorale full time. Se avessi pensato di potermi candidare a sindaco avrei dato tutto me stesso al 100%. Io finora ho vissuto solo della mia professione e non di altro, anche se la politica mi ha dato delle belle soddisfazioni. Ho preso le mie batoste ma ripeto anche tante soddisfazioni e una me la coltivo anche adesso. Non posso dedicare cinque anni della mia vita all’amministrazione comunale a tempo pieno.