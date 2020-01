Sicilia, Decathlon apre a Palermo. Investimento da ventimilioni

27/01/2020 22:00:00

Decathlon aprirà a Palermo. Previsto un investimento da venti milioni di euro. L’attesissima notizia è stata riportata da vari organi di informazione locale, attraverso recenti articoli relativi alla nuova apertura di uno store del Gruppo a Palermo. Il progetto per la realizzazione del nuovo punto vendita è stato presentato da tempo ed ora è in procinto di ottenere le ultime autorizzazioni, dopo le quali inizieranno i lavori.

“Siamo ormai alle battute finali – afferma l’assessore alle Attività produttive Sergio Marino – da qualche giorno abbiamo ricevuto il via libera dall’avvocatura. Pur con qualche difficoltà a causa della mancanza di personale, e con i tempi scanditi dalla legge, siamo riusciti a istruire la pratica”.

Il nuovo store sorgerà nell’area occupata dall’ex stabilimento Coca Cola del quartiere Tommaso Natale, grazie ad un investimento di 20 milioni di Euro. Il punto vendita, che avrà una superficie di 6mila metri quadri, sarà realizzato dalla ditta di costruzioni Cosan srl, incaricata dal Gruppo stesso.

Si tratta di una iniziativa che creerà occupazione, poiché indubbiamente saranno numerosi e molteplici i posti di lavoro in Decathlon da coprire.

Ricordiamo che Decathlon è una catena francese di punti vendita di articoli sportivi. Nata nel 1976, con l’apertura del primo punto vendita nei pressi di Lille, in Francia, oggi fa parte del Gruppo Oxylane. Decathlon conta, attualmente, più di 1000 negozi in 30 Paesi del mondo, ed impiega circa 70mila collaboratori, di cui oltre 5mila in Italia.