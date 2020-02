Sicilia, in auto con 500 stecche di sigarette di contrabbando. Un arresto e una denuncia

20/02/2020 10:12:00

In auto con oltre 500 stecche di sigarette dal valore di 18mila euro. I finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo, hanno sequestrato 105 kg di tabacco di contrabbando. I militari hanno fermato nei pressi dello svincolo di Villabate un’autovettura con due persone a bordo (un uomo e una donna) che viaggiava in autostrada, in direzione Palermo, con un’andatura eccessivamente sostenuta.

Il controllo ha portato a rinvenire più di 500 stecche di Merit e Chesterfield prive del previsto contrassegno dei Monopoli di Stato che, dalla loro vendita al minuto, avrebbero fruttato più di 18.000 euro.

L’uomo - F.G. di 37 anni - palermitano residente nel quartiere Sperone, è stato arrestato e sottoposto all’obbligo di dimora con divieto di allontanamento nelle ore notturne. La compagna, P.T. di 22 anni, è stata invece denunciata a piede libero in concorso per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

L’attività di servizio si inquadra nell’ambito della costante azione di controllo economico del territorio assicurata dalla Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti che interessano tutto il territorio della provincia.