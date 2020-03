Coronavirus: 2036 contagiati in Italia, 1835 i positivi, 149 le persone guarite e 52 morti

03/03/2020 06:00:00

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 2036 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 52 sono decedute e 149 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 1.835. Le Regioni coinvolte sono 15, più la provincia autonoma di Bolzano. I tamponi effettuati sono stati 23.345. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile.

A Roma e provincia, dove un poliziotto è risultato positivo, sono 12 al momento i casi di Coronavirus accertati. Dagli ultimi dati dello Spallanzani si contano 7 ricoverati: la coppia di cinesi ormai guarita, un poliziotto ricoverato ieri, la famiglia di Fiumicino (madre, padre e una figlia) e un ultimo caso con un link epidemiologico veneto. A questo vanno aggiunti il nucleo familiare del poliziotto ricoverato (moglie, due figli e cognata), tutti positivi e in sorveglianza sanitaria a casa, e un vigile del fuoco positivo al test e in sorveglianza nella caserma di Capannelle.

Primi casi di contagi anche in Molise - una donna di 60 anni - in Sardegna, in Basilicata e in Trentino. Una vittima nelle Marche: un uomo di 88 anni con patologie pregresse.

Scuole chiuse anche in Piemonte fino all'8 marzo. Intanto la Camera dei deputati fa sapere che verranno effettuati controlli della temperatura a coloro che accedono al Palazzo. Ha riaperto - intanto - il Duomo di Milano e riapre mercoledì la chiesa di San Luigi dei francesi a Roma, dopo aver escluso il contadio di un sacerdote in Francia. Nel caso fosse necessario reperire strutture per fronteggiare l'emergenza, la Difesa ha dichiarato che sono già disponibili su tutto il territorio nazionale circa 80 caserme, per un totale di 6.600 posti letto.

La nuova parola-chiave nell'emergenza coronavirus è ora "droplet". Il termine inglese si può tradurre letteralmente con "gocciolina" ma in realtà indica il criterio di tenersi alla giusta distanza affinché le "goccioline di saliva" che disperdiamo nell'aria, starnutendo e tossendo, ma anche soltanto parlando, non arrivino agli altri.

In Italia sequenziato gli interi genomi del virus - L'Istituto superiore di sanità (Iss) e il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare Celio di Roma hanno sequenziato gli interi genomi del virus SarS-Cov-2 isolati dal paziente cinese e dal paziente uno di Codogno. Il sequenziamento permette di conoscere l'intero codice genetico del virus e di seguirne i cambiamenti nel tempo e nello spazio. Ciò è utile per conoscere e seguire i focolai e per investigare la struttura del virus stesso

L'Oms, non è ancora pandemia. "Contenere il Covid19 è fattibile e deve rimanere la massima priorità per tutti i paesi. Con misure precoci e aggressive, si può interrompere la trasmissione", ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Stiamo monitorando la situazione ogni momento di ogni giorno e analizzando i dati - ha aggiunto -. L'Oms non esiterà a descrivere questo coronavirus come una pandemia se questo è ciò che i dati suggeriranno".

Corinavuris nel mondo - L'Onu ha erogato a Oms e Unicef 15 milioni di dollari per attività essenziali tra cui il monitoraggio della diffusione del virus, lo studio dei casi e il funzionamento dei laboratori nazionali.

MotoGp, rinviata anche Thailandia - Il Gran premio di motociclismo della Thailandia in programma il 22 marzo è stato rinviato a causa dell'epidemia di coronavirus, ha annunciato il vicepremier thailandese Anutin Charnvirakul. "Dobbiamo prima concentrarci sulla pandemia. Dobbiamo rimandare la gara fino a nuovo avviso - ha detto Anutin, che è anche ministro della Sanità -. "È nell'interesse del Paese e dei partecipanti". L'annuncio arriva il giorno dopo la cancellazione del Gp del del Qatar, prima gara della stagione, che si sarebbe svolta l'8 marzo. Diversi altri eventi motoristici sono già stati annullati o rinviati a causa del Covid-19, tra cui il Gp di Cina Formula 1 in programma per il 19 aprile a Shanghai e un evento di campionato di Formula E in programma per il 21 marzo a Sanya, sull'isola cinese di Hainan.

Coronavirus, l’aggiornamento della situazione in Sicilia - Altri tre casi di sospetta positività al Coronavirus sono stati registrati oggi in Sicilia nei laboratori dei policlinici di Catania (due) e Palermo (uno). I tamponi, come prevedono le linee guida nazionali dell’Unità di crisi, verranno trasmessi dalla Regione all'Istituto superiore di sanità per l'eventuale certificazione. I tre nuovi casi si aggiungono ai sette, uno dei quali nel Ragusano, comunicati alle 18 dal dipartimento di Protezione civile nazionale. L’annuncio è stato fatto, in una conferenza stampa a Palazzo Orleans, dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. Presenti anche i dirigenti generali dei dipartimenti dell’assessorato Mario la Rocca e Letizia Di Liberti. Tra i nuovi casi sospetti c’è una delle persone che fanno parte della comitiva di turisti bergamaschi in quarantena in un hotel di Palermo. «Non ci sono ragioni di ulteriore preoccupazione – ha sottolineato il componente del governo Musumeci – perché in Sicilia non si registra alcun focolaio di contagio autonomo del coronavirus. Tutte le persone fino a ora risultate positive al tampone, infatti, sono soggetti che in qualche modo avuto modo un contatto con il ceppo riconducibile alle zone di focolaio del Nord Italia. Nel frattempo, due dei contagiati sono già guariti. Da quando è scoppiata la psicosi per il coronavirus – ha aggiunto Razza - è nettamente diminuito l'accesso dei siciliani nei pronto soccorso degli ospedali della Regione. Parliamo del 30 per cento, questo vuol dire che quando si parla di accessi inappropriati si dice il vero».

Razza ha ricordato anche le iniziative messe in campo dalla Regione fra cui il sito web (www.siciliacoronavirus.it) che contiene il modulo riservato ai cittadini siciliani, che si sono recati nelle zone di focolaio del virus, per registrarsi ed essere segnalati al dipartimento di prevenzione dell’Asp di riferimento.

Mentre in Cina si sta ripartendo il Coronavirus è il cigno nero per il vino italiano. Serve qualche certezza in un mare di incertezze. ProWein rinviata è un duro colpo all’organizzazione delle cantine. Silvana Ballotta, amministratore delegato di Business Strategies, la società con sede a Firenze che, gestendo i piani di promozione finanziati con l’Ocm è uno snodo ed un punto di osservazione privilegiato per le dinamiche del vino italiano all’estero. E in questo caso cosa può fare l’Italia del vino?

"Il coronavirus è il cigno nero del 2020. Come ben sappiamo sotto pressione le organizzazioni rivelano la loro capacità di tenuta e di reazione. Il mondo del vino italiano sta esprimendo da mesi le proprie preoccupazioni per l'andamento dei mercati, anche dopo avere "scampato" i dazi minacciati dagli Stati Uniti. Ora più che mai bisogna rimanere lucidi e sfruttare questi momenti a proprio vantaggio. Non mi stanco di dire che dal periodo Sars è emerso Alibaba, ovvero la cina è capace di rigenerarsi più forte di prima. Nel recente periodo di isolamento, il digitale si è rafforzato moltissimo diventando strumento principe di comunicazione, acquisto e condivisione. Wechat non più essere uno sconosciuto per chi lavora con la Cina, a nessun livello". Cosa proponete?

"In riferimento alla Cina, il vino italiano può mettere a punto canali digitali ed App che alla ripresa faranno la differenza sul mercato. Il mio ufficio di Shanghai riferisce da parte cinese di richieste di incontri e di programmi di attività per recuperare il tempo dell'isolamento nel più breve tempo possibile. E quindi, perché no, bere buon vino italiano anche più di prima. E stiamo pensando adesso ad organizzare corsi sul vino italiano online. D’altra parte i cinesi ci insegnano che ogni problema può essere una opportunità".

Un eventuale rinvio del Vinitaly sarebbe un disastro per il sistema-vino italiano" - C'è attesa nel mondo degli addetti ai lavori. Lo spostamento del Prowein di Dusseldorf, comunicato qualche giorno fa (leggi questo articolo), ha messo in allarme soprattutto i produttori italiani che adesso puntano i loro occhi in direzione Verona, per capire cosa succederà per il Vinitaly, previsto dal 19 al 22 aprile. L'associazione ViTe, Vignaioli e Territori, ha inviato un test ai suoi contatti per capire il sentiment di questi giorni, ossia la preoccupazione di una eventuale cancellazione della fiera veronese ed un'eventuale rimodulazione. Ma soprattutto per capire se, in caso di conferma, si potrà garantire un flusso diciamo "normale" di visitatori, che lo scorso anno ha superato quota 150 mila presenze. "Non ho la più pallida idea di quello che accadrà - dice Alessandro Dettori di Vite - E' una cosa che va oltre la nostra immaginazione, nel senso che stiamo parlando di cose più grandi di noi. Posso solo dire che i veritici di VeronaFiere hanno fatto benissimo a confermare le date del Vinitaly 2020, perché bisogna avere fiducia nel sistema paese. Ma da qui ad aprile può succedere di tutto. Io comunque sono fiducioso delle misure messe in campo dal sistema sanitario nazionale per contrastare il coronavirus".

Secondo Dettori, l'Italia non ne sta uscendo bene a livello di immagine: "Stiamo facendo un po' la figura dei cialtroni - dice - Ci sono dei distributori, poi, che stanno chiedendo ai produttori italiani di non andare ai tasting organizzati all'estero, mentre restano confermati quelli con i produttori francesi. Ecco perché secondo me è giusto che Vinitaly tenga in piedi la speranza del mondo del vino italiano mantenendo confermate le date. Ancora c'è un sacco di tempo". La decisione improvvisa di spostare il Prowein a Dusseldorf ha sopreso tutti: "Non ce l'aspettavamo - dice Dettori - Biosgnerebbe capire se la decisione è stata presa per un reale problema tedesco, oppure se hanno paura dei contagi in arrivo dal'Italia o dai paesi asiatici. In ogni caso a decidere è stato il governo tedesco, gli organizzatori di Prowein c'entrano poco o nulla". Troppo presto per azzardare previsioni sul Vinitaly: "Se dovessere crescere in questi giorni i focolai in maniera esponenziale, la decisione del rinvio sarebbe inevitabile - dice Dettori - Per ora, però, mi pare prematuro parlarne.

Ryanair cancella i voli verso la Sicilia - Dopo Alitalia e Easyjet anche Ryanair conferma il blocco dei voli da Nord Italia verso la Sicilia. Ieri a diversi cittadini che avevano un velo prenotato con partenza da Pisa e arrivo a Palermo per a fine di marzo è arrivata una comunicazione di volo cancellato a causa delle poche prenotazioni dovute dal Coronavirus. Stessa cosa, volo cancellato ai primi di aprile per il volo Orio al Serio-Palermo.