Coronavirus: 2263 contagiati, le regole antivirus del Governo. Il punto di Musumeci

04/03/2020 06:00:00

Sono 2.263 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 428 persone rispetto al giorno precedente e 79 i morti, 27 in più. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. A questi vanno aggiunti i 160 guariti (11 in più rispetto al giorno prima).

Tutti i dati della protezione civile - Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 1.326 i malati in Lombardia, 398 in Emilia Romagna, 297 in Veneto, 56 in Piemonte, 59 nelle Marche, 30 in Campania, 19 in Liguria, 18 in Toscana, 11 nel Lazio, 13 in Friuli Venezia Giulia, 5 in Sicilia, 6 in Puglia, 6 in Abruzzo, 4 in Trentino, 3 in Molise, 8 in Umbria, uno in provincia di Bolzano, in Calabria, in Sardegna e Basilicata. L'unica regione che al momento non ha avuto casi di Coronavirus in Italia resta dunque la Valle d'Aosta. Le vittime sono 55 in Lombardia, 18 in Emilia Romagna, 3 in Veneto, 2 nelle Marche e una in Liguria. Si tratta, ha spiegato Borrelli, di persone che hanno un'età che va dai 55 anni ai 101. "Sono prevalentemente persone che hanno più 70 anni, ci sono 80enni e 90enni, alcune con patologie pregresse". Complessivamente sono finora 2.502 i contagiati dal coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite. Quanto ai tamponi, ne sono stati eseguiti 25.856, dei quali oltre 21mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Il 10% dei malati di coronavirus, pari a 229 persone, è in terapia intensiva. Il dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla protezione civile. Sono invece mille le persone in isolamento domiciliare e 1.034 i ricoverati con sintomi. Secondo i dati, inoltre, l'88% dei malati è in tre regioni: Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Il commissario Borrelli - "Nessuno di noi può avere certezza di quella che sarà l'evoluzione successiva" dell'epidemia di coronavirus in Italia. Così il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile alla domanda sui possibili scenari futuri. "Questa settimana sarà importante per vedere come andrà il contagio in Italia. Abbiamo una serie di piani e siamo pronti a rivederli sulla base degli scenari che andremo a incontrare - aggiunge -. Se andare verso una maggiore o minore severità. Tutto dipende dall'evoluzione dei dati".

L'Istituto Superiore di Sanità - "Occorre tempo per capire l'efficacia di alcune misure, nell'arco di tempo di 14 giorni - così il presidente Iss Silvio Brusaferro -. Un dato obiettivo è la diffusione anche se ancora in picco con pochi casi in varie regioni, spesso riconducibili ai focolai primari. Importanti sono i comportamenti e la consapevolezza: no a false sicurezze e adottare raccomandazioni come lavaggio mani, distanziamento, evitare luoghi affollati, igiene ambienti. Continuiamo a lavorare in tutto il Paese a evitare contatti stretti per evitare la diffusione dell' infezione, ci vogliono stili di vita attenti".

Le regole antivirus per tutta Italia. 'Evitare le strette di mano, gli anziani restino a casa' - Le persone che hanno oltre 75 anni e quelle che ne hanno più di 65 e sono ammalate sono invitate a non frequentare luoghi affollati. E' una delle raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, che potrebbero integrare il Dpcm del primo marzo. Viene inoltre raccomandato a tutti di evitare, quando possibile, abbracci e strette di mano, e di mantenere la distanza di un metro dalle altre persone. Le misure riguardano l'intero Paese, per 30 giorni, ma sono da rivalutare ogni due settimane. via libera al decreto del presidente del Consiglio dei ministri con le nuove misure sanitarie per combattere il coronavirus, giovedì un Consiglio dei ministri che darà il via all'iter per la richiesta dello sforamento del deficit per 3,6 miliardi e per avviare l'esame del nuovo decreto con le misure economiche. E' questo il doppio binario di intervento su cui si muove il governo. L'agenda è stata illustrata dal premier Giuseppe Conte ai capodelegazione della maggioranza e ai capigruppo di tutte le forze presenti in Parlamento.

"Partite a rischio? Bisogna valutare se dare uno stop o farle giocare a porte chiuse". Lo ha detto il viceministro della salute, PierPaolo Sileri al termine della riunione. Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. E' una delle proposte del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, che potrebbero integrare il Dpcm del primo marzo e che sarebbero da adottare in tutto il Paese.

Ricostruita la mutazione che ha reso umano il coronavirus - E' nato fra il 20 e il 25 novembre da un coronavirus degli animali e da allora è diventato uno dei tanti virus umani che sfruttano le cellule del sistema respiratorio dell'uomo per moltiplicarsi. A ricostruire le mutazioni del coronavirus SarsCoV2 è la ricerca italiana accessibile online e in via di pubblicazione sul Journal of Clinical Virology, condotta del gruppo di Statistica medica ed Epidemiologia molecolare dell'Università Campus Bio-medico di Roma diretto da Massimo Ciccozzi; il primo autore è lo studente Domenico Benvenuto, che a giugno dovrebbe discutere la tesi, naturalmente sull'evoluzione genetica del coronavirus SarsCoV2. Utilizzando gli strumenti della bioinformatica, i ricercatori hanno ricostruito l'evoluzione del coronavirus inseguendone le tracce nelle banche in cui dall'inizio di gennaio vengono depositate le sequenze genetiche del coronavirus, chiamate Gisaid e GenBank. Hanno così studiato le sequenze genetiche del virus in circolazione in Cina. Come tutti i virus, anche il coronavirus SarsCoV2 "muta in continuazione e cerca di cambiare aspetto per essere in equilibrio con il sistema immunitario ospite", ha osservato Ciccozzi. Dopo quella di due proteine strutturali, la terza mutazione del coronavirus è stata quella decisiva: a trasformarsi è stata la proteine di superficie chiamata 'spike' (punta, spina), "quella che per prima viene a contatto con le cellule, come una bandierina con la quale il virus si presenta", ha detto Benvenuto. E' la stessa proteina della quale recentemente è stata ricostruita la struttura molecolare.

Annullato il Viniltaly - Dopo l’annullamento di Pro Wein a Duesseldorf si ferma momentaneamente anche Vinitaly a causa del Coronavirus Covid-19. Per la fiera veronese si tratta però di un rinvio e non di un annullamento. Inaugurazione spostata dal 19 aprile al 14 giugno. La fiera del vino più importante del mondo si chiuderà il 17 giugno. La decisione sarebbe dovuta all’assenza dei buyer americani per il blocco nei movimenti dagli Stati Uniti a causa della psicosi Coronavirus. Si attende in serata il comunicato ufficiale di VeronaFiere dopo le richieste delle associazioni dei produttori di vino. Il tutto dopo che l’organizzazione aveva tentato la via del coraggio confermando le date originarie. Solo pochi giorni fa erano infatti state confermate le date del 19-22 aprile.

Musumeci, strategia comune per affrontare effetti emergenza - A Palazzo Orleans, la riunione con le parti sociali organizzata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sull'emergenza Coronavirus. Intorno allo stesso tavolo, sindacati, associazioni datoriali, organizzazioni di categoria e governo regionale per concordare le misure economiche da adottare per i danni causati dalla diffusione del virus in Italia. "Ho voluto incontrarvi - ha esordito il governatore siciliano - per concordare tutti insieme quali possano essere i provvedimenti da prendere a supporto dei vari settori e comparti. Domani sarò a Roma per una riunione con il presidente del Consiglio Conte proprio per discutere di questi aspetti. Tutto quello che si dovrà fare lo faremo insieme. La riunione di stasera serve proprio per definire una strategia comune".

Coronavirus: assessore Turano, servono interventi straordinari a favore dell’export - “Abbiamo chiesto al Governo l’adozione di un ‘pacchetto’ di misure e interventi straordinari a favore dell’internazionalizzazione delle nostre imprese. L’emergenza Coronavirus impone un’accelerazione di questi processi” lo afferma l’assessore alle Attività produttive della Regione siciliana Mimmo Turano a margine dell’incontro alla Farnesina con il ministro degli esteri Luigi Di Maio che ha promosso un incontro di condivisione delle linee guida del piano straordinario per l’internazionalizzazione 2020 e sulle misure di sostegno all’export di fronte all’emergenza Coronavirus. “E’ necessario intervenire subito – spiega Turano - per sostenere l’operatività delle nostre imprese all’estero e scongiurare la perdita di quote di mercato a favore di paesi concorrenti. E’ indispensabile poi fare una corretta informazione per evitare gli inevitabili danni d’immagine al nostro Paese”. L’assessore alle Attività produttive fotografa poi la situazione siciliana: “registriamo una crescente preoccupazione tra le imprese siciliane con spiccata propensione all’export. Abbiamo delle rinunce da parte delle imprese a partecipare a eventi fieristici ma dobbiamo fare i conti anche con rinvii e annullamenti di manifestazioni internazionali penso a Food and Hotel Asia di Singapore che è rinviata o Foodex Tokyo che è stata annullata. Presto con il presidente Musumeci faremo il punto con le associazioni di categoria e pensiamo anche un'indagine conoscitiva sugli effetti della crisi al fine magari di predisporre un vademecum di supporto alle imprese che si occupano di internazionalizzazione” conclude Turano.

Sei posti letto in ambiente a "pressione negativa" al Sant'Antonio Abate di Trapani - Sono in totale sei i posti letto in ambiente a "pressione negativa" che l'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani sta allestendo per mettete eventuali pazienti in quarantena afflitti da malattie contagiose. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale, Fabio Damiani. L'Unità operativa complessa Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Antonio dispone già di due posti letto anche se, per lo più, pare abbia assicurato assistenza in day hospital, ossia in ricovero diurno, pur essendo attrezzata, anche per quanto riguarda il personale medico e sanitario, per ogni tipo di evenienza. L'emergenza coronavirus (in Sicilia i due centri accreditati per i test sono il Policlinico di Palermo e quello di Catania) ha fatto accendere i riflettori su tutta la problematica delle malattie infettive, ossia delle patologie causate da agenti microbici che entrano in contatto con l'individuo, si riproducono e causano un'alterazione funzionale.

Il coronavirus ferma i voli. Tanti quelli cancellati, le conseguenze dell’epidemia si avvertono anche nei cieli. American Airlines e Delta hanno sospeso i collegamenti tra New York e Milano, ma ci sono ripercussioni anche nel nostro Paese. Tra i voli cancellati questi il volo Alitalia che sarebbe dovuto partire da Fiumicino per Palermo alle 9.35 e il successivo volo dal capoluogo siciliano per la Capitale delle 10.40. Stessa sorte per il volo Alitalia che sarebbe dovuto partire da Linate alle 13.30 e partenza per lo scalo milanese alle 15. A Trapani è stato cancellato il volo giornaliero Trapani-Milano Linate di Alitalia (Az 1773) e il Milano Trapani (Az 1770) per un totale di sette voli a settimana, e sarà così fino all'8 marzo.

La base militare di Birgi come struttura per la quarantena da possibili casi di coronavirus. Oltre a Trapani centro interforze del Ministero della Difesa ha individuato la base logistica di Colle Isarco a Bolzano, quella di Roccaraso a L'Aquila dell'Esercito ed ancor altre due basi dell'Aeronautica Militare a Taranto e a Decimomannu a Cagliari.