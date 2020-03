Il primo, vero leghista di Marsala

06/03/2020 06:00:00

La parola “Lega” in Sicilia suscita reazioni contrapposte. C’è chi vede nella figura di Matteo Salvini l’innovatore schietto e indomito della politica italiana; e ci sono altri che diffidano del malcelato sentimento razzista e secessionista, che il partito del Capitano da sempre ha rivolto nei confronti dei meridionali.

Per questi motivi, nell’imminente campagna elettorale di Marsala, la vicinanza leghista di Giulia Adamo ha suscitato molte perplessità. Anche se «non è una tesserata della Lega» - ha sostenuto l’europarlamentare Francesca Donato in un’intervista di qualche giorno fa - «ne può incarnare i valori».

Ma l’Adamo non sarà di sicuro la prima (e forse nemmeno l’ultima) a sfilare accanto al simbolo del Carroccio. A Marsala, infatti, checché se ne dica, questa "verde" vocazione è andata consolidandosi negli anni. A partire dalle mitiche elezioni amministrative del 1993.

Tutto comincia da quelle straordinarie comunali, che vedevano per la prima volta l’elezione diretta del sindaco. Ad aspirare all’ambito ruolo furono in nove, tra cui: Salvatore Lombardo (spoiler: alla fine, vinse lui), Eleonora Lo Curto, Enzo Genna, Gaspare Sammaritano, Antonino Galfano, Michelangelo Giacalone… E infine un vero outsider, un uomo che non voleva rilasciare interviste né tantomeno farsi fotografare, l’architetto Nunzio Giacomarro, candidato della Lega Sud di Stalteri.

Dai giornali dell’epoca, Giacomarro viene descritto come un eccentrico polemista, quasi un Savonarola dei suoi tempi.

Continuamente, e tenacemente, impegnato nelle sue campagne contro la "disamministrazione" della città, era il terrore di sindaci, assessori e imprenditori. Il primo punto del suo programma recitava così: «Voglio perseguire gli amministratori che nell’ultimo decennio si sono macchiati di crimini amministrativi, condizione questa indispensabile perché si trovino i mezzi per colmare e risanare tutti i settori sino ad oggi trascurati».

Il senatùr Umberto Bossi, al banale indirizzo di «Roma ladrona», non avrebbe saputo fare di meglio.

Certo, la sua attività di censore lilibetano gli costò anche qualche brutta rogna. L’anno prima delle elezioni, nel novembre del 1992, fu portato in tribunale da Giuseppe Salvo, sostituto procuratore di Marsala, per rispondere dell’accusa di “danni all’onore e alla reputazione”.

Giacomarro aveva inviato una lettera al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Repubblica e al Procuratore Generale di Palermo, in cui sosteneva che il magistrato marsalese era “colluso con noti mafiosi e politici riciclatori di denaro sporco”. La lettera, inoltre, l'aveva fatta circolare in città come se fosse un volantino.

A margine di tutte queste polemiche, ormai passate e superate, oggi possiamo dire che Nunzio Giacomarro, da sindaco, sarebbe potuto essere il grande moralizzatore che Marsala non ha mai avuto.