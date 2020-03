06/03/2020 06:55:00

Tra i nuovi contagiati da coronavirus c'è anche una bimba di un mese e mezzo in Toscana. Già nel corso della giornata era stato registrato tra i nuovi casi quello di un neonato di tre mesi di Chiusi, mentre altri due bambini di 10 e 11 anni sono risultati positivi nei giorni scorsi nella stessa regione.

La piccola sarà ricoverata al Meyer di Firenze dove è stato predisposto per lei un percorso protetto. Da quanto appreso presenterebbe sintomi influenzali e tosse.



Ad Arezzo, invece, 112 alunni sono stati messi in isolamento domiciliare dopo che un'insegnante della scuola che frequentano è risultata positiva al Coronavirus. In città e provincia sono fino a oggi quattro i casi positivi al coronavirus: oltre all'insegnante, un 43enne di Castelfranco Piandiscò, come la donna in isolamento domiciliare, un 64enne di Poppi ora in terapia intensiva e la sua compagna ricoverata anche lei.

Possibile la proroga delle scuole chiuse, il Consiglio superiore di Sanità: "Durata del coronavirus incerta"

Dopo il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, anche il premier Conte ha confermato che quella di prolungare la chiusura delle scuole è una possibilità, anche se non è questo il momento di parlarne. "Vedremo con l'avvicinarsi della scadenza, in questo momento non lo so neanche io, dobbiamo ragionare sempre nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità" dice.

Le priorità in questo momento sono altre: il decreto con le misure economiche innanzitutto ma anche quelle a favore delle famiglie che devono far fronte alla sospensione dell'attività scolastica, con l'ipotesi dei voucher per le baby sitter e di un congedo straordinario per uno dei genitori. E c'è poi il problema dei tribunali, con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che sta valutando la sospensione delle udienze non urgenti in tutte le zone del Paese in cui si manifestano esigenze sanitarie.