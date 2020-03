Il Coronavirus in Italia: il contagio avanza senza tregua. Oggi gli aiuti del Governo

11/03/2020 07:50:00

Stando ai dati forniti ieri alle 18 dalla Protezione civile, i malati di coronavirus in Italia sono 8.514: 529 in più rispetto a lunedì. Il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) ha superato quota diecimila: 10.149. I morti sono 631, 168 in più. «Ma preciso: sono persone decedute che tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus» ha detto Angelo Borrelli. I malati in terapia intensiva sono 877, 144 in più. I guariti sono 1.004, 280 in più in 24 ore.

«La paura più grande non è di ammalarsi, ma di ammalarsi e non trovare posto sulla scialuppa della terapia intensiva. Perciò ieri era così condiviso il racconto di Orietta, la signora di Crema che ha visto il padre ottantenne scomparire in barella dietro una porta, nell’attesa vana che si liberasse uno strapuntino, e lo ha rivisto poche ore dopo, adagiato dentro una bara. Per il bollettino è uno dei 168 sommersi. Ma per chi legge la sua storia, uno dei tanti che non è stato possibile salvare» scrive Gramellini sul Corriere della Sera.

•

Il numero di 529 nuovi contagi farebbe pensare a un rallentamento della diffusione del virus, a fronte del migliaio di casi degli ultimi giorni. Ma ai dati di ieri mancano i risultati di molti test in Lombardia, dove il contagio avanza senza tregua, ha dichiarato l’assessore lombardo alla Sanità Gallera.

•

Per classi di età le morti si dividono così: 2% dei deceduti tra 50 e 59 anni, 8% tra i 60 e 69 anni, 39 % tra 70 e 79 anni, 45% tra 80 e 89 anni, 14 % oltre i 90 anni.

•

Nelio Pavesi, consigliere comunale di Piacenza della Lega nord, è morto all’ospedale dove si trovava ricoverato da qualche giorno per aver contratto il coronavirus. Aveva 68 anni.

•

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha telefonato a Giuseppe Conte, ha elogiato le scelte del governo italiano e poi ha promesso: «Sosterremo l’Italia e gli italiani con ogni mezzo e misure a disposizione». Ancora più chiara la commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager: «Restiamo pronti a lavorare con il governo italiano su misure aggiuntive per rimediare ai seri problemi dell’economia, in base all’articolo 107.3 del Trattato».

La Ue creerà «un fondo economico dedicato a contrastare le conseguenze economiche dell’epidemia influenzale: 25 miliardi di euro – di cui 7,5 miliardi euro subito disponibili - provenienti in particolare dai fondi strutturali e da utilizzare soprattutto per aiutare le piccole e medie imprese e i settori economici “più vulnerabili”. Inoltre, la stessa Commissione organizzerà appalti comuni di materiale medico e acquisterà essa stessa equipaggiamento protettivo da ridistribuire nei singoli Paesi» scrive Il Sole.

•

Il consiglio dei ministri, convocato per stamattina alle 8.30 «dovrebbe dare il via a un primo decreto che muoverà fino a 10 miliardi di euro con i fondi aggiuntivi alla sanità e le prime misure per il sostegno ai settori più colpiti. Si salirà, quindi, sensibilmente rispetto ai 7,5 miliardi ipotizzati nei giorni scorsi, con un ricorso al disavanzo per 6,3 miliardi. Ma il deficit aggiuntivo che il governo ha intenzione di attivare è più alto, fino a 12-13 miliardi (in termini di saldo netto da finanziare si potrebbe invece arrivare a 14-15 miliardi), e porterebbe il disavanzo 2020 vicino al 3% con l’obiettivo di avere a disposizione uno spazio fiscale in più da utilizzare in una seconda fase, concentrata sugli indennizzi alle filiere più danneggiate dagli effetti economici dell’emergenza sanitaria» scrive sempre il Sole.

•

L’Italia è sempre più isolata. Da ieri è vietato ai cittadini italiani entrare in Austria a meno che non abbiano un certificato medico che dimostri che non hanno contratto il coronavirus e non abbiano un posto dove rimanere in quarantena per due settimane. Il cancelliere Sebastian Kurz ha detto che la misura è stata concordata con le autorità italiane e che gli austriaci che si trovano al momento in Italia quando rientreranno in patria dovranno per precauzione trascorrere 14 giorni in isolamento. Anche la Slovenia ha deciso di chiudere la frontiera con l’Italia al traffico di persone e ha chiesto ai cittadini che si trovano nel nostro paese di tornare a casa. Ed è necessario avere un «giustificato motivo» per entrare in Italia dalla Francia, al confine di Ventimiglia. Regola che vale sia per gli italiani sia per gli stranieri. I controlli sono effettuati dalla polizia di frontiera ma soltanto a campione perché le frontiere restano aperte.

•

Sempre più compagnie aeree hanno interrotto i voli da e per l’Italia almeno fino a inizio aprile. Solo ieri hanno preso questa decisione Ryanair, British Airways, Air France, Easyjet e Wizz Air. La Spagna ha cancellato tutti i collegamenti aerei con il nostro paese fino al 25 marzo e così hanno fatto anche Malta e Marocco, fino a nuovo ordine.

«In Italia Ryanair è la principale compagnia per voli e passeggeri. Nel mese di marzo e prima dell’interruzione annunciata - stando ai dati della piattaforma specializzata Oag - la low cost aveva programmato un’offerta di 2,3 milioni di posti in partenza dal nostro Paese, pari al 28% della capacità nazionale» precisa il Corriere.

•

Dopo il Colosseo e i Fori Imperiali, ora anche la Fontana di Trevi è off limits per i turisti.

•

Il Vaticano ha chiuso fino al 3 aprile la piazza e la basilica di San Pietro.

•

A Milano Armani ha chiuso negozi, ristoranti e hotel.

•

Rinviate a data da destinarsi le elezioni comunali in Trentino Alto Adige previste per il 3 maggio. Quelle in Valle d’Aosta, che erano in programma il 19 aprile, si terranno il 10 maggio.

•

Diasorin ha annunciato di aver completato presso l’Ospedale Spallanzani di Roma e presso il Policlinico San Matteo di Pavia gli studi necessari per un nuovo test identifichi rapidamente il coronavirus. Il test molecolare darà risultati in un’ora contro le 5-7 ore attuali. Sarà commercializzato con marchio Ce in Europa entro la fine del mese.

•

La Consip, il braccio del Tesoro per l’acquisto di beni e servizi, ha aggiudicato una procedura d’urgenza per la fornitura di 3.918 ventilatori e dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva. A queste si aggiungono le oltre 300 apparecchiature realizzate dalla società bolognese Siare Engineering che, di fatto, con l’intervento di Invitalia e dell’Esercito, ora produce solo per lo Stato.