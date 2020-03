Sicilia, coronavirus: 62 contagiati, 19 ricoverati. Cambiano le abitudini di tutti

11/03/2020 07:17:00

Sono 62 i contagiati da coronavirus in Sicilia, di questi 19 quelli ricoverati. Situazione dunque non grave nell'isola, anche il contagio, come è ovvio, si espande. Ieri c'è stato il primo caso a Marsala, ed un altro caso a Caltanissetta. Intanto si lavora al potenziamento delle strutture sanitarie con un piano per fronteggiare l'emergenza in Sicilia e che coinvolge Villa Sofia, il Cervello a Palermo, e l'ospedale di Caltagirone.

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 955 tamponi, di cui 881 negativi e 12 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 62 campioni, otto in più di ieri, di cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo e undici a Catania).

A Sciacca, intanto, si indaga per "epidemia colposa". La Procura di Sciacca, guidata da Roberta Buzzolani, ha aperto una inchiesta per concorso colposo in epidemia e inosservanza di provvedimento dell'autorità a carico di un cittadino che avrebbe commesso una grave violazione delle normative disposte per far fronte all'emergenza Coronavirus. L'inchiesta, su cui gli inquirenti non danno altri particolari, è nata dopo una denuncia e la magistratura ha avvisato del caso l'autorità sanitaria. Il reato di epidemia colposa nella forma aggravata è punito fino a 12 anni.

Protestano i detenuti, non solo a Trapani, ma anche a Palermo, all'Ucciardone e al Pagliarelli. I detenuti hanno iniziato a sbattere le tazze di metallo contro le sbarre delle celle e gridare: “libertà e indulto”. A Siracusa i detenuti hanno dato alle fiamme le lenzuola e hanno danneggiato arredi nel blocco 50 del carcere di Cavadonna. Circa 150 persone hanno partecipato alla protesta bruciando suppellettili e utilizzando le brande per sfondare alcuni cancelli. E' stato distrutto l'impianto di videosorveglianza ed è stata danneggiata una delle due cucine, che è stata resa di fatto inagibile.

POSSIBILE CASO SU AEREO PER LAMPEDUSA. Sospetto caso di coronavirus su un aereo che, ieri sera, è decollato da Palermo ed è atterrato alle 21 circa all’aeroporto di Lampedusa. Passeggeri in quarantena. Gli esami sono in corso su un lampedusano che, a quanto pare, stava rientrando dal Nord. A qualcuno dei viaggiatori, una volta sbarcati, è stato detto, dalle forze dell’ordine, di mettersi in isolamento volontario in attesa dell’arrivo dell’esito del tampone eseguiti all’abitante delle Pelagie. Per avere l’esito sono previste dalle 36 alle 48 ore.

Qualcuno però si è, nel frattempo, forse perché doveva correre al lavoro, allontanato. Fra questi un vigile del fuoco che è stato subito contattato dalle autorità all’aerostazione ed è stato invitato a lasciare il posto di lavoro e a recarsi a casa. Il velivolo della compagnia Dat dopo un intervento di disinfestazione e sanificazione è ripartito.

ELEZIONI RINVIATE. Le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali in Sicilia, programmate per il 24 maggio, sono rinviate al 14 giugno, con eventuale ballottaggio il 28 giugno. Lo ha deciso il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci «a causa di doverose misure di protezione della salute pubblica». Coinvolti dalla tornata elettorale saranno circa 750 mila siciliani. Agrigento ed Enna sono gli unici capoluoghi di provincia che andranno al voto. Oltre che nei comuni il cui rinnovo degli organi amministrativi era già fissato per scadenza naturale (53 enti), si voterà anticipatamente anche a Casteltermini (Ag), San Pietro Clarenza (Ct), Partinico e Termini Imerese (Pa) e Floridia (Sr), attualmente commissariati e a Camastra (Ag), Bompensiere (Cl) e Trecastagni (Ct), sciolti in precedenza per mafia dal Consiglio dei ministri.