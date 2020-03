Covid-19. In provincia di Trapani nuovi contagiati. I medici: "Non ci sentiamo al sicuro"

16/03/2020 06:00:00

L’Asp di Trapani ha attuato tutte le necessarie misure, urgenti, per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus, tuttavia dagli stessi ambienti ospedalieri situazione diffusa in tutta la provincia - insorgono delle lamentele.



I medici non si sentono al sicuro, insieme agli infermieri sono i primi a poter essere contagiati una volta che il paziente arrivi in pretriage o venga poi ricoverato.



Indicano la mancanza di percorsi adeguati, di distanza di sicurezza, dei dispositivi necessari.

Il personale non si sente al sicuro, non è tutelato, affermano, e a casa anche loro hanno dei familiari che a loro volta potrebbero contagiare.



Dall’ospedale di Marsala facevano sapere, fino a due giorni fa, volendo rimanere anonimi, che “il personale venuto a contatto con i due professori coniugi tornati dalla Lombardia, non hanno ancora effettuato il tampone e girano liberamente e indisturbati per tutto l'ospedale, senza nemmeno usare i Dispositivi di sicurezza o mantenere un metro di distanza. Il direttore sanitario è irreperibile e i dipendenti sono lasciati allo sbando”.



Anche dall’ospedale di Trapani arrivano le lamentele sulla mancanza delle tute e dei dispositivi di sicurezza, sostengono di avere solo le mascherine e di non avere avuto allestiti i percorsi “sporco-pulito”: sono proprio a Trapani ricoverati i primi due pazienti, uno di Marsala e l’altro di Alcamo, risultati positivi al Covid19.



Nel frattempo al Pronto Soccorso di Mazara del Vallo i medici e gli infermieri in un flash mob hanno ricordato che non ci sono alternative allo stare a casa per fronteggiare l’emergenza e per aiutare i medici che sono in prima linea.

In provincia di Trapani sono 13 i casi accertati. Gli ultimi due positivi al Coronavirus sono stati confermati ieri sera, si tratta di due coniugi di Marsala il cui figlio qualche giorno fa è rientrato da Milano, come molti giovani hanno fatto nei giorni scorsi fuggendo dalle zone rosse verso il Sud.

Un aumento che ha portato il sindaco di Marsala a rivolgere un altro accorato appello alla cittadinanza a rimanere a casa, a uscire soltanto per strettissima necessità.



In questi giorni di emergenza, in cui è vietato uscire da casa se non per strette necessità, le città sono deserte. Abbiamo fatto, sabato sera, un giro per Trapani. Ecco nel servizio come si presentava.