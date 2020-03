Coronavirus: sono 13 i contagiati in provincia di Trapani. C'Ã¨ anche una coppia di Marsala

16/03/2020 14:43:00

Sono 13 i contagiati da coronavirus in provincia di Trapani. Lo comunica la Regione Siciliana, che ha inviato poco fa l'aggiornamento con i casi divisi per regione.

In totale sono 213 i casi positivi registrati dall'inizio, di cui 95 ricoverati (20 in terapia intensiva), 108 in isolamento domiciliare, otto guariti e due deceduti. Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 22; Caltanissetta, 4; Catania, 96; Enna, 5; Messina, 11; Palermo, 37; Ragusa, 4; Siracusa, 21; Trapani, 13.

Circa la nostra provincia, purtroppo l'Asp di Trapani da Sabato non dà aggiornamenti agli organi di informazione sullo stato del contagio nel nostro territorio, e in questo modo non ci permette di arginare voci, dicerie e false notizie che girano.

A Marsala, ad esempio, si è discusso molto nelle ultime ore della nuova coppia di anziani, 70 anni, risultata positiva al contagio e che abita in centro. Al di là del solito sciaccalaggio dei social, va detto che i due coniugi risultati positivi non sono stati contagiati dal figlio, che non lavora a Milano ma a Marsala e non si era mai spostato al nord. I due coniugi sono stati contagiati, forse, da due parenti che sono stati a casa loro in visita, parenti che arrivavano dalla Lombardia. Ad ogni modo, non c'è da fare molti discorsi. Bisogna stare a casa, e basta.