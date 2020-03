Scrive Riccardo: "Ma cosa aspettano a mandare l'Esercito a Marsala?"

20/03/2020 18:20:00

Egregio Direttore, sono un cittadino che, fortunatamente, non si arrende nel protestare per quanto sta avvenendo a Marsala e nella nostra Sicilia in generale.

Ascoltiamo tutti i giorni belle parole del tipo.. andrà tutto bene.. ecc... oppure vediamo bandiere, slogan vari penzolare dai balconi. Tutto bello per carità. Il problema però è che la gente non vuole capire che bisogna stare a casa.

Mi sono stancato di segnalare alle forze dell'ordine questa situazione. Poi vedo le immagini di Palermo, con le file davanti le pasticcerie per comprare gli sfincioni, le immagini di Catania con la gente riversata nel lungomare... e mi chiedo: ma come potremo uscire da questo incubo???... ma questa gente che se ne frega lo capisce che c'è chi ha dovuto chiudere la propria attività e che non sa come campare??...

In Cina hanno risolto il problema con leggi severissime e senza buonismo. Allora dico.. cosa aspettano a mettere l'esercito in strada? Cosa aspettano ad asprire le pene? Dobbiamo per forza arrivare come Bergamo?... Mi spiace dirlo ma in Italia, in certi casi, la democrazia non funziona.

Grazie per l'attenzione.

Riccardo