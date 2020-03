Coronavirus, 4mila nuovi contagi in un giorno. 100 mila casi in Europa, 230 mila nel mondo

20/03/2020 06:00:00

L'Italia supera ufficialmente la Cina per numero dei morti causati da Coronavirus. In totale dall'inizio dell'epidemia sono 3405. In Cina i morti sono 3130. Sono questi i numeri comunicati dal commissario straordinario della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Il dato dei decessi registrati oggi è purtroppo di 427 nuovi morti. Il numero dei guariti è, invece, di 415. Cresce anche il numero delle persone positive che sono 4440 in più rispetto a ieri. Globalmente il numero totale di positivi nel nostro paese raggiunge quota 33190. Di questi 14935 sono in isolamento domiciliare e 15757 si trovano ricoverate in ospedale.

Infine per quanto riguarda il dato delle persone in terapia intensiva è di 2498. Rispetto a ieri ci sono 241 persone in più che si trovano nei reparti di rinanimazione.

Il drammatico andamento e la crescita di nuovi casi di coronavirus è purtroppo in linea con quelle che erano le aspettative degli esperti. I numeri totali in Italia di persone che hanno avuto a che fare con il coronavirus e tra questi: contagiati, ricoverati, in terapia intensiva, asintomatici e purtroppo anche deceduti è di 41035.

300 medici in arrivo in Lombardia - Per affrontare l'emergenza 300 medici "arriveranno da tutta italia a sostegno delle zone più colpite dal coronavirus", ha annunciato il presidente del consiglio Giuseppe Conte. La task force di medici, reclutati su base volontaria e provenienti da ogni parte d'Italia, sarà inviata nei territori con le maggiori criticità sanitarie a supporto delle strutture sanitarie regionali. "Siamo al fianco delle comunità che sono in prima linea nell'affrontare questa emergenza, continuiamo a combattere questa battaglia insieme a loro".

Medici morti per coronavirus: salgono a 13 le vittime - Ad oggi i malati ricoverati "sono 2.498 i pazienti in terapia insentiva, è l'8%", ha detto la Protezione Civile ricordando come le politiche adottate dall'Italia siano diventate imprescindibili per contenere la malattia, oltre che un esempio per il resto del mondo. Grazie soprattutto a medici e infermieri che assistono giorno e notte i pazienti ricoverati, rischiando la vita. Lo dimostra il bilancio delle morti tra i camici bianchi che segnano nuovi lutti: altri tre medici sono morti a Como, portando a 13 il numero totale decessi.

Situazione allarmante in Lombardia - Una delle prime 'zone rosse' dall'inizio della diffusione dell'epidemia, dove ora "i positivi al coronavirus sono 19.884, 2.171 in più, un dato significativamente più alto. I ricoverati sono 7.387 con una crescita molto più bassa, solo 182 in più, i ricoverati in terapia intensiva sono 1.006, 82 in più, e i decessi 2.168, 209 in più". Lo ha reso noto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. E solo a Milano i contagi in un giorno sono saliti di 635. Emilia Romagna, Veneto e Piemonte sono le altre regioni che fanno i conti con i numeri peggiori dovuti alla diffusione della malattia.

"Il Coronavirus non è un problema per i bambini" - L'epidemia continua ad allarmare, è vero, ma tra le ombre si vede la luce: non è un problema pediatrico, sostengono gli esperti. Finora sono 300 i bambini risultati positivi al coronavirus, ma nessun caso grave, ha ricordato il professor Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria, nel briefing quotidiano con la Protezione civile. Proprio oggi è stato dimesso il bambino di 22 giorni che era stato ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, primo caso di bambino positivo al Covid-19. Il neonato era venuto alla luce l'11 febbraio all'ospedale di Alzano Lombardo, epicentro dell'epidemia del Bergamasco, sano. Dopo alcuni giorni era sopraggiunta la febbre alta, ma ora è tornato a casa. Sta bene anche la mamma che il 3 marzo era risultata positiva, mentre il papà era negativo.

"Mascherine solo se necessarie, non riusare guanti" - Importanti anche le indicazioni sull'uso delle mascherine e altri presidi medici che vengono ormai a mancare da giorni negli ospedali e nelle farmacie. "Bisogna usarli quando sono realmente necessari. - ha spiegato Villani - Vanno riservati in via prioritaria ai medici e agli infermieri. Per quanto riguarda i guanti, riusarli è un non senso".La mascherina "non va usata quando non serve. - ha insistito Villani per chiarire agli italiani l'uso corretto - "Né io né il commissario la usiamo perché siamo a un metro e mezzo di distanza e non c'è nessuno motivo di indossarla". Nella speranza che non si faccia un uso spropositato di presidi che sono diventati fondamentali nei reparti ospedalieri dove si assistono i malati di coronavirus.

L'Europa ha superato i 100mila casi di coronavirus, di cui 41mila in Italia, secondo un calcolo di France Presse. Con 4.752 decessi, l'Europa è il continente più colpito dalla pandemia, davanti all'Asia (94.253 casi di cui 3.417 decessi). "Se lasciamo che il virus si diffonda come un incendio, specialmente nelle regioni più vulnerabili del mondo, ucciderà milioni di persone". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, parlando in videoconferenza ai giornalisti del Palazzo di Vetro. "Siamo di fronte a una crisi sanitaria globale diversa da qualsiasi altra nella storia di 75 anni delle Nazioni Unite, che sta infettando l'economia globale. Una recessione globale, forse di dimensioni record, è quasi una certezza".

"Il mondo pagherà a caro prezzo il fatto che la Cina ha rallentato la condivisione delle informazioni sul virus". Così Donald Trump, nel corso del briefing quotidiano alla Casa Bianca. "Stiamo lavorando costantemente per sconfiggere il 'virus cinese'", insiste il presidente americano, a voler implicitamente addossare la colpa della diffusione del Covid-19 a Pechino. "Alcuni chiamano il virus un atto di Dio, io no. È un qualcosa che ha sorpreso il mondo. Se l'avessimo saputo prima, se loro l'avessero saputo prima, l'avremmo potuto fermare nel posto da dove è arrivato, che è la Cina".

Gli Stati Uniti hanno approvato la clorochina anti-malarica da utilizzare come trattamento contro il nuovo coronavirus: "Saremo in grado di rendere disponibile su prescrizione questo farmaco quasi immediatamente", ha detto Trump. Sul vaccino: "Gli Usa stanno sviluppando vaccini e terapie nel modo più veloce possibile". Il presidente continua sulla linea della "guerra" e dichiara "questa non è una guerra finanziaria ma sanitaria. Non c'è mai stata una cosa così nella storia e dobbiamo vincerla".

"Sono certa che siamo all'altezza della sfida. Potete essere certi che la mia famiglia ed io saremo pronti a fare la nostra parte". Un passaggio del messaggio che la regina Elisabetta ha inviato ai cittadini britannici, invitandoli a fare ciò che è di "vitale importanza" per combattere il coronavirus. La sovrana, che oggi è arrivata al Castello di Windsor, dove si trovava già il principe Filippo, ha sottolineato l'invito rivolto ai cittadini dal governo a "cambiare le nostre normali abitudini" per il bene superiore della collettività e per proteggere i più vulnerabili.

Una buona notizia arriva dalla Cina, dove non si registrano nuovi casi interni, mentre nel resto del mondo continuano ad aumentare tanto il numero dei positivi quanto quello delle vittime. E si allunga l'elenco dei governi che prendono misure drastiche per cercare di arginare il diffondersi del coronavirus.

Spagna, 767 morti e 17.147 i positivi - Nelle ultime 24 ore i contagi sono aumentati del 25% schizzando a 17.147 casi positivi. In totale, i decessi sono 767, il 30% in più rispetto a ieri. In un solo giorno sono decedute 169 persone. Oltre 930 persone sono ricoverate in terapia intensiva. La Comunità di Madrid - con 6.777 positivi, 498 morti e 590 ammessi in terapia intensiva - continua a essere la più colpita ed è seguita dalla Catalogna (2.702) e dai Paesi Baschi (1.190).

Sulla soglia dei 14mila. Impennata in Germania - È in rapida ascesa il numero dei contagi in Germania: 13.900 sono i casi confermati da coronavirus e 44 i morti. Lo riferisce la Dpa, che somma i dati riportati dai diversi Land tedeschi. Particolarmente alti i numeri che vengono dal Nordreno-Westfalia, con 4700 contagiati e la Baviera con oltre 2200 casi.

La Gran Bretagna chiude scuole e schiera l'esercito - Il segretario all'Istruzione del Regno Unito, Gavin Williamson, sta esaminando "quali misure extra" possano essere prese per rallentare la diffusione del coronavirus. In un'intervsita alla Bbc, ha detto: "Il governo sta valutando ogni misura. Ma, come ha affermato il premer Boris Johnson, al momento non c'è un piano per gli insegnanti in formazione e appena qualificati e i loro collocamenti. Ventimila militari per contribuire alla lotta contro l'epidemia: lo ha annunciato il ministero britannico della Difesa all'indomani della decisione del primo ministro Boris Johnson di chiudere tutte le scuole del Paese a causa dell'emergenza. Nei giorni scorsi lo stesso Johnson aveva messo in stato di allerta 10mila militari e quindi la nuova misura annunciata dal ministero della Difesa indica un raddoppio delle forze in campo. In Gran Bretagna si contano finora 2.626 casi confermati e 104 morti.