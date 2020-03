Coronavirus. Da Alcamo a Marsala. La mappa del contagio in provincia di Trapani

20/03/2020 06:00:00

Paura e menefreghismo. Un mix pericoloso in provincia di Trapani sul fronte coronavirus.



Paura per l’aumento di contagi. Sono 21 le persone positive al Coronavirus in provincia, con otto ricoverati negli specifici reparti predisposti negli ospedali trapanesi.



Un aumento dei positivi che passa da 16 a 21 in un giorno, e le previsioni sono quelle di un incremento sempre più consistente dei contagiati.

In particolare sono 6 i positivi a Trapani, 6 a Marsala, 4 ad Alcamo, 2 a Mazara del Vallo, 2 di Salemi e uno a Paceco.

Tra i nuovi positivi al Coronavirus c’è un medico di Trapani, anche, e un 40enne di Alcamo.



Da tutte le città della provincia di Trapani arrivano segnalazioni di casi sospetti che aspettano la validazione dei relativi tamponi. Sono quei soggetti venuti a contatto con i pazienti infetti. E nuovi altri casi si aggiungeranno nelle prossime ore, seguendo un trend che purtroppo in tutta la Sicilia crea allarme. Nell’Isola, infatti, si registrano in totale 340 casi, con 58 positivi in più rispetto al giorno prima. La curva dei contagi sale vertiginosamente. Infatti mentre nei giorni scorsi si andava avanti con 25-30 contagi al giorno, negli ultimi due aggiornamenti quotidiani l’incremento dei positivi è più corposo.



Per fronteggiare l’emergenza il Governo regionale ha ottenuto dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, l’ok all’utilizzo dell’Esercito per il controllo del territorio.

E qui siamo al capitolo del menefreghismo. Perchè in quasi tutte le città della provincia di Trapani i sindaci stanno alzando la guardia con i controlli per le strade.



Controlli volti a limitare al massimo gli spostamenti e i contatti tra le persone per evitare ulteriori contagi. Lo ripetiamo ancora: non si può uscire da casa. Si può solo per comprovate esigenze lavorative, urgenti necessità da verificare, motivi di salute, fare la spesa. Il resto è vietato e da evitare. Arrivano segnalazioni di persone che vanno più volte al supermercato, anche per comprare 100 grammi di mortadella... Di anziani che stanno in giro senza motivo, persone che non limitano gli spostamenti e mettono a rischio l’incolumità di tutti. Per questo il governo Musumeci ha disposto la chiusura domenicale degli alimentari, il divieto di fare la spesa più volte al giorno, il divieto di fare attività all'aperto.



Continuano ad esserci troppe persone in giro per Marsala, ad esempio, soprattutto anziani, che spesso affollano gli uffici postali senza motivo, dato che i pagamenti sono stati tutti posticipati e la gran parte delle operazioni si fanno tranquillamente on line.



Sono ancora molte le persone che, anche a Marsala, disattendono in maniera irresponsabile l’obbligo di restare a casa. Nonostante i ripetuti appelli delle Istituzioni e i controlli delle Forze dell’Ordine, si assistono a comportamenti contrari alle eccezionali norme che, al momento, restringono la libertà di movimento di tutti.

“Ribadiamo che solo limitatissimi casi, da giustificare agli Agenti di Polizia, consentono di lasciare il proprio domicilio, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. E questo vale anche per le operazioni postali, stante che i Decreti Urgenti hanno sospeso moltissimi pagamenti e scadenze”. Di Girolamo ha anche chiesto l’intervento dell’Esercito se non ci si dà una regolata sugli spostamenti inutili.

A proposito di Esercito. Saranno i Bersaglieri del VI reggimento di Trapani a vigilare per la città. Alcuni bersaglieri, inoltre, saranno dislocati presso il centro d’accoglienza Sant’Andrea di Valderice, dove nei giorni scorsi sono arrivati 29 migranti tunisini sbarcati a Pantelleria e messi in quarantena. I bersaglieri controlleranno che nessuno esca dal centro d’accoglienza.

In più sono più rigidi i controlli in tutte le città anche da parte dei vigili urbani come disposto dai sindaci.