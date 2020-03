Coronavirus, i "furbetti" della quarantena scoperti grazie a Instagram

21/03/2020 08:40:00

I furbetti della quarantena? Vengono scoperti grazie ad Instagram.

Negli otto giorni dall' 11 al 18 marzo, Ghost Data e Logograb hanno studiato il comportamento, le stories e le informazioni di geolocalizzazione di 552mila profili Instagram. I risultati sono che in almeno quattro grosse regioni (Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio) la quarantena viene infranta con frequenza. Tra quelli che violano il divieto – riporta La Stampa – il 40,4% se ne va in giro in città, il 26,3 al mare, il 17,2 nei parchi, il 6,1 in montagna, il 4 nei supermercati in coppia.

Cliccando qui, gli ultimi "furbetti" scoperti a Trapani dalla Finanza.

In tutto il Paese c'è chi continua a incontrarsi in gruppo per delle passeggiate in compagnia, chi pratica attività sportive all'aperto insieme ad altre persone e chi approfitta delle esigenze fisiologiche del cane per allontanarsi dalla propria abitazione e fare lunghe camminate. Comportamenti (spesso intrapresi anche da chi è in quarantena) da condannare e che risultano essere incivili poiché rischiano di rendere vani tutti gli sforzi e i sacrifici che la stragrande maggioranza degli italiani sta mettendo in atto.

Gli ultimi dati forniti dal Ministero dell'Interno - che si riferiscono alla giornata di mercoledì 18 marzo - parlano di 200.514 persone controllate dalle forze di polizia: tra queste ne sono state denunciate 8.297. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 116.712: denunciati 195 esercenti e sospesa l'attività di 29 esercizi commerciali.