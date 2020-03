Gli esami di maturitÃ  2020 saranno light: si faranno, ma in maniera piÃ¹ semplice

21/03/2020 09:42:00

Ma gli esami di maturità 2020 si faranno o no? Al Ministero della Pubblica Istruzione sperano di si. C'è una nuova possibile data per la riapertura delle scuole, il 4 Maggio. In quel caso l'anno sarebbe salvo e gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori potrebbero fare l'esame di maturità, a Giugno, ma in una versione "ridotta": membri di commissione solo interni, e seconda prova, quella più complessa, semplificata, magari a quiz o convertendola in una tesina.

E’ infatti impensabile che la didattica a distanza funzioni in tutte le realtà in modo così impeccabile da proseguire negli apprendimenti come se si fosse in classe.

Inevitabilmente – si pensi anche agli studenti e alle famiglie coinvolte in prima persona nell’emergenza – gli apprendimenti saranno diversi.

Se poi lo scenario dovesse essere il più catastrofico, ossia l’emergenza dovesse rendere impossibile rientrare a scuola, l’INDIRE si dice pronto ad organizzare gli esami online.

Ad ogni modo, questo esame di maturità sarà unico nella storia, con regole eccezionali.