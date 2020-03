Coronavirus, supermercati chiusi oggi in Sicilia. Aumento record dei contagi

22/03/2020 06:00:00

Supermercati chiusi oggi in tutta la Sicilia. E’ vietato andare nelle case di campagna o al mare. Sono sempre più stringenti i divieti del Governo regionale siciliano per contenere la diffusione del Coronavirus sull’isola.

I DATI

I contagiati dal Coronavirus in Sicilia arrivano a quota 490. Di questi 6 sono deceduti, 26 sono guariti. Attualmente sono positivi al Covid-19 458 pazienti.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di ieri (sabato 21 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.



Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 4.883. Di questi sono risultati positivi 490 (82 + di ieri), mentre, attualmente, lo sono 458 persone (+79 rispetto a ieri).

Risultano ricoverati 254 pazienti (27 a Palermo, 118 a Catania, 40 a Messina, 1 ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 19 a Enna, 6 a Ragusa, 19 a Siracusa e 12 a Trapani) di cui 48 in terapia intensiva, mentre 204 sono in isolamento domiciliare, 26 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 6 deceduti (1 a Caltanissetta e Siracusa, 2 a Catania ed Enna).

LE MISURE

Visto l’aumento di positivi al Coronavirus il governo Musumeci ha deciso di inasprire le misure di contenimento, con l’intenzione di incrementare la distanza sociale e ostacolare il diffondersi del virus.

Oggi sono chiusi i supermercati. Per questo ieri sono stati presi letteralmente d’assalto in tutta la Sicilia. File interminabili nei supermercati dell’isola.



L’ordinanza impedisce anche “la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale”. E’ possibile portare a fare i bisogni i cani, purchè le passeggiatine avvengano “in prossimità della propria abitazione”. Uscire di casa è consentito solo una volta al giorno per gli acquisti essenziali, ad eccezione dei farmaci che invece possono essere acquistati senza condizioni.Anche in Sicilia, poi, valgono le regole nazionali: le uniche attività aperte sono negozi di alimentari, farmacie, tabaccherie ed edicole. E’ permesso, ovviamente, uscire di casa per motivi di lavoro, di salute o di necessità. Non si potrà andare nelle seconde case.



“I SICILIANI DEVONO CAMBIARE ABITUDINI”

"Mi assumo la responsabilità delle mie decisioni - afferma il Governatore Musumeci all’Italpress- condivise peraltro con i sindaci siciliani e l’Anci regionale". "I siciliani - continua Musumeci- dovranno cambiare le proprie abitudini ed abituarsi a fare la spesa durante i vari giorni della settimana, evitando così di concentrarsi, in questo particolare momento, di scegliere solo il weekend per i propri approvvigionamenti e necessità domestiche".

"È un provvedimento duro, restrittivo, sofferto - ha spiegato Musumeci dopo un sopralluogo all’ospedale San Marco di Catania - ma anche meditato, insieme all’associazione dei Comuni ed ai colleghi di altre Regioni. Domenica scorsa nei supermercati c'era tanta gente, assembrata in una condotta irresponsabile. La spesa si può fare per sei giorni alla settimana. Non c'è motivo di aspettare la domenica per fare folla. Anche i lavoratori dei supermercati hanno diritto a fermarsi almeno un giorno. Anche loro sono in trincea e sovraesposti. Facciamo qualche sacrificio adesso, per un paio di settimane - conclude Musumeci - per evitare nel futuro di farne altri, più pesanti, in un letto di ospedale".



SOPRALLUOGO A CATANIA

Sopralluogo, ieri pomeriggio, del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, all'ospedale San Marco di Catania. Il governatore, che era accompagnato dall'assessore alla Salute Ruggero Razza e dai dirigenti ospedalieri, ha voluto verificare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione di nuovi posti letto di terapia intensiva per l'emergenza Coronavirus.



"Tutto procede - evidenzia il presidente - come previsto. L'allestimento sta andando avanti con celerità, grazie alla mobilitazione di tutto il personale. Stiamo approntando anche venti posti nel reparto di pediatria, in caso di contagio per i bambini".



Quella di Catania è la prima delle visite programmate da Musumeci nei vari ospedali dell'Isola. La prossima settimana sarà la volta del Palermitano.



"Vogliamo essere certi - aggiunge il governatore - di arrivare puntuali, con i mezzi di cui disponiamo, all'appuntamento col picco dell'epidemia che gli esperti ipotizzano tra la fine di marzo e i primi di aprile".



Musumeci e Razza sono stati anche nel reparto di Rianimazione, dove sono ricoverati pazienti in terapia intensiva.



"Vorrei far visitare questi posti - riprende il presidente - a tutti coloro che, ancora oggi, continuano ad andare in giro per le strade della Sicilia o a riunirsi dicendo 'tanto a me non accade niente'. Le immagini di questi reparti sono davvero difficili da dimenticare".