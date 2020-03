Scrive Giovanni, sulla gente che non capisce che deve restare a casa

23/03/2020 08:00:00

Signor direttore, voglio che questo messaggio verrà pubblicato solo per dire al popolo siciliano che adesso il momento di scherzare è finito.

Adesso secondo me l'unica cosa da fare è rinforzare le forze dell'ordine in strade e città. Ascoltiamo tutti i giorni belle parole del tipo "andrà tutto bene", etc... Ma non va per niente bene nulla, l'unico problema è che la gente non vuole capire che bisogna stare a casa. Un altra cosa che voglio segnalare è a Marsala dovunque cammini vedi rifiuti ovunque ma la gente non capisce che così i batteri e i virus si possono propagare.

Cordiali saluti

GIOVANNI