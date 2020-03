Coronavirus, ancora un leggero calo di morti (602) e contagi (3780)

23/03/2020 18:25:00

Prosegue il trend in ribasso sia dei contagiati e fortunatamente delle vittime da coronavirus nelle ultime 24 ore. Ecco i dettagli che il commissario della Protezione civile Angelo Borrelli ha appena letto.

Gli attuali positivi sono 50.418, con un incremento di 3780 in un giorno (ieri erano aumentati di 3.957). I morti nelle ultime 24 ore sono 602 (ieri erano stati 651, l'altro ieri 793) che portano il totale a 6.077 persone. Le persone in isolamento domiciliare sono 26.522, quelle in terapia intensiva 3204.

Diminuiscono sensibilmente però i guariti rispetto agli ultimi giorni: sono 408 in 24 ore ( totale 7432) molti meno a ieri quando erano stati 952 in più. I ricoverati con sintomi sono 20.692 (+846), quelli in terapia intensiva 3.204 (+195), il 6% dei casi, in isolamento domiciliare infine sono 26.522 (+2.739). Tra contagiati, vittime e persone guarite, il coronavirus ha registrato in Italia 63.927 casi totali (+4.789 rispetto a ieri).