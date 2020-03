Sicilia, record di positivi: +23% in un giorno. "Contagi dal nord, il picco Ã¨ vicino"

23/03/2020 06:00:00

In Sicilia è record di contagiati. In un giorno si sono registrati 140 positivi in più. Nel frattempo il picco deve ancora arrivare, ci sono dei focolai che destano preoccupazione, e i contagi sono per la maggior parte causati da soggetti tornati dal Nord Italia.

La Sicilia comincia un’altra settimana all’insegna della lotta al Coronavirus con gli ultimi dati che segnano il maggior aumento di contagiati dall’inizio dell’emergenza.



I DATI

Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 5.580. Di questi sono risultati positivi 630 (140 + di ieri), mentre, attualmente, lo sono 596 persone (+138 rispetto a ieri).

Risultano ricoverati 275 pazienti (37 a Palermo, 106 a Catania, 57 a Messina, 1 ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Enna, 6 a Ragusa, 21 a Siracusa e 13 a Trapani) di cui 55 in terapia intensiva, mentre 321 sono in isolamento domiciliare, 26 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 8 deceduti.

“VOGLIAMO ARRIVARE PRONTI AL PICCO”

"Vogliamo essere certi di arrivare puntuali, con i mezzi di cui disponiamo, all'appuntamento col picco dell'epidemia che gli esperti ipotizzano tra la fine di marzo e i primi di aprile". Ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci che nel fine settimana ha fatto un giro negli ospedali delle province di Catania e Messina con l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

Nella sede della prefettura di Messina, il governatore ha illustrato tutte le misure già adottate nelle strutture ospedaliere del capoluogo e della provincia messinese per fronteggiare l'emergenza in atto e le iniziative per contrastare un eventuale picco dell'epidemia.

In particolare è stato organizzato un Piano, che ricalca il profilo epidemiologico delle aree del Nord maggiormente esposte, che prevede una dotazione adeguata di posti letto Covid-19 con oltre 110 posti di terapia intensiva distribuiti su vari presidi ospedalieri.

CONTAGI DAL NORD

"Il presidente Musumeci è stato un profeta. Dalla ricostruzione epidemiologica dei casi, purtroppo in tutti i casi individuiamo contatti con provenienza dalle aree di contagio del nord nei 14 giorni precedenti. Ecco perchè raccomandavamo maggiore cautela nel rientro in Sicilia, ed ecco perchè noi chiediamo ai cittadini di rispettare le indicazioni sull'isolamento in quarantena volontaria o obbligatoria. Chi ha rispetto dei sanitari deve rispettare le regole". Ha detto l’assessore Razza nell’ormai consueta diretta Facebook per fare il punto sull’emergena.

CONTAGI NELLE CASE DI RIPOSO

In provincia di Messina e di Palermo si registrano diversi anziani contagiati nelle strutture di assistenza.

A Villafrati, in provincia di Palermo, rischia di diventare un focolaio del Coronavirus una casa di riposo. Al momento sono 16 gli anziani risultati positivi al tampone, quanttro sono ricoverati al centro di Partinico. Si attendo però i risultati dei tamponi su altri anziani.

Il contagio riguarderebbe non solo la casa di riposo dove sono ricoverati 60 anziani ma anche i comuni vicini visto che nella Rsa lavorano circa 75 dipendenti residenti nei comuni del circondario. Sembra che tutto sia partito dalla visita di un giovane tornato dal Nord e passato a salutare il nonno ospite della struttura.



Anche a Messina occhi puntati sulle case di riposo. In particolare l'Ircss "Bonino Pulejo" per neurolesi, dove fino ad ora sono stati individuati una trentina di casi tra degenti e personale sanitario, e la casa di riposo "Come d'incanto", dove salgono a 15 gli anziani positivi al Covid 19 dopo la donna di 90 anni ricoverata al Policlinico dove sono stati trasportati anche gli altri pazienti.

"Inizia per noi la settimana della crescita del contagio, così come avevamo programmato". Ha annunciato l'assessore Razza durante la diretta Facebook nella quale ha annunciato i dati dell'emergenza nell'Isola.