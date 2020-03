24/03/2020 07:11:00

E' venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Antonino Sciacca.

Viveva in Contrada Strasatti, nella periferia sud di Marsala.

Aveva 64 anni. Era nato il 28 Novembre del 1955

Come da disposizioni vigenti per l'emergenza coronavirus, non potranno essere celebrati i funerali. Pertanto, dopo la camera ardente, allestita in casa, a porte chiuse, ci sarà una semplice benedizione della salma in chiesa, a Strasatti, alle 17 di oggi, 24 Marzo 2020.

La tumulazione sarà fatta nel cimitero di Petrosino.