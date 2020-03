Muore a Sanremo il marsalese Francesco Gagliano. Infermiere, aveva 57 anni

24/03/2020 14:08:00

E' morto a Sanremo il marsalese Francesco Gagliano. Aveva 57 anni. Ne dà notizia il portale Sanremo News.

“Munito dei conforti religiosi – scrive la famiglia – e durante lo svolgimento del suo lavoro è mancato all’affetto dei suoi cari. Lascia la moglie Stefania, il papà Lorenzo, la sorella Antonella, il cognato Franco e tanti colleghi e amici amareggiati”.

Giovedì alle 15.30 verrà impartita una benedizione presso la Parrocchia dell’annunciazione alla presenza dei soli parenti stretti.

Figlio dello storico distributore di benzina di Piazza Caprera, a Marsala, era un infermiere professionale in servizio all'ospedale di Sanremo e al termine del turno si è sentito male. Era molto apprezzato per la sua professionalità e per il suo carattere sempre pacato in ogni situazione di emergenza, come quelle che stanno vivendo adesso. Dopo turni molto stressanti si è sentito male. Immediatamente soccorso hanno fatto una tac e, verificato che aveva avuto un ictus, lo hanno immediatamente trasportato in elicottero a Genova, ma durante il tragitto è morto.