Coronavirus, i contagiati tornano a salire. Oggi si registrano 4492 nuovi positivi

26/03/2020 18:06:00

Dopo quattro giorni di calo, purtroppo i dati del bollettino della Protezione Civile relativi all'emergenza Coronavirus sono in rialzo. I nuovi contagiati sono infatti 4492 in più rispetto a ieri.

Il totale ora è di 62013 malati, ieri erano 57521. I morti sono 662 in un giorno, in totale dall'inizio della pandemia sono 8165, un vero disastro.

Riguardo ai pazienti in terapia intensiva in Italia ci sono altri 123 ricoverati, mentre in totale sono 3162. Oggi si registrano 999 persone guarite e dimessi dagli ospedali, in totale sono 10361.

Ci si aspettava un dato più confertante dai nuovi contagi e invece si fa un passo indietro. Un dato sconfortante che ci dice di continuare a stare a casa.