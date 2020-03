Coronavirus: cambia la curva epidemica, aumentano i contagi (4492). Il picco Ã¨ piÃ¹ vicino

27/03/2020 06:00:00

Dopo quattro giorni di calo, purtroppo i dati del bollettino della Protezione Civile relativi all'emergenza Coronavirus sono risaliti. I nuovi contagiati sono infatti 4492 in più rispetto al giorno precedente.

Il totale ora è di 62013 malati, il gionro prima erano 57521. I morti sono 662 in un giorno, in totale dall'inizio della pandemia sono 8165, un vero disastro.

Riguardo ai pazienti in terapia intensiva in Italia ci sono altri 123 ricoverati, mentre in totale sono 3162. Oggi si registrano 999 persone guarite e dimessi dagli ospedali, in totale sono 10361. Ci si aspettava un dato più confortante dai nuovi contagi e invece si fa un passo indietro.

Picco più vicino - Il picco dell'epidemia di coronavirus in Italia è "vicinissimo" e si presenta "molto largo, una sorta di plateau", ha detto all'ANSA Fabrizio Nicastro, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e fra gli esperti del 'Gruppo analisi numerica e statistica dati Covid-19'. Questa è la situazione ad ora, dominata da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. "Se un'altra regione importante dovesse esplodere - ha rilevato - è chiaro che la curva si rialzerà".

Lombardia - Sono 34.889 le persone positive al coronavirus in Lombardia, con un aumento di 2.543 casi in un giorno, mentre i decessi sono arrivati a 4.861, con un aumento di 387 vittime. Sono i dati resi noti dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. Sono 27 i nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre sono 655 i nuovi accessi nei reparti normali. "Purtroppo sono dati che segnano una crescita, anche significativa", ha detto Gallera.E la provincia di Milano la zona che ha fatto registrare il maggior numero di nuovi positivi in Lombardia: sono infatti 848 i nuovi casi che portano il totale a 6922. E' quanto emerge dai dati resi noti dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. Ieri i nuovi casi positivi nella provincia di Milano erano stati 373, l'altro ieri 375. "E' un dato molto forte" ma "potrebbero essere i molti tamponi in più che sono stati fatti", ha detto Gallera. Quello della Lombardia "è stato un caso unico": lo ha detto in diretta Facebook l'assessore al Welfare Giulio Gallera spiegando che l'emergenza Coronavirus "fortunatamente in altre regioni è arrivata dopo" e in Veneto si è riusciti ad individuare e circoscrivere il focolaio. La risposta all'emergenza, ha rivendicato, è stata straordinaria. E intanto il Comune di Milano ferma le cremazioni per coloro che sono deceduti in città ma non sono residenti e questo a causa della "saturazione" dovuta all'emergenza Coronavirus dell'impianto di cremazione di Lambrate. La misura, come si legge in una determina pubblicata nell'albo pretorio del Comune, sarà in vigore dal 29 marzo.

Nuova autocertificazione - C'è un nuovo modulo per l'autocertificazione (lo potete scaricare qui) ha detto il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a SkyTg24. Su questo, ha spiegato, "sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare" i quesiti che arrivano dai cittadini. "Ci sono le straordinarie persone che combattono negli ospedali e poi c'è un'altra battaglia che vede impegnati i nostri uomini, quella di spezzare la catena del contagio, perseguendo i furbi, chi con comportamenti sbagliati introduce un vulnus al sistema che può vanificare gli sforzi che si stanno facendo". Lo ha detto il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a SkyTg24, sottolineando che "fino al 24 marzo su due milioni e mezzo di cittadini controllati ci sono stati 110mila denunciati" per il mancato rispetto dei divieti. La stragrande maggioranza dei cittadini - ha osservato Gabrielli - è rispettosa dei divieti, ma c'è un'altra parte che forse non è consapevole dei rischi o è allergica ai divieti e si comporta in maniera negativa. Io - ha ricordato - nei giorni scorsi avevo sottolineato l'esigenza di misure più efficaci ed il Governo ha fatto un nuovo decreto che, all'articolo 4, introduce un quadro sanzionatorio diverso. I comportamenti scorretti potranno venire sanzionati con l'articolo 452 del Codice penale, che punisce i comportamenti colposi con una pena fino a 12 anni di reclusione".

I dati del Viminale - Salgono a 2.675.113 le persone controllate dall'11 al 25 marzo 2020, 115.738 quelle denunciate per inosservanza egli ordini dell'Autorità, 2.737 le denunce per false dichiarazioni a pubblico ufficiale; 1.233.647 gli esercizi commerciali controllati e 2.607 i titolari denunciati. Ieri, informa il Viminale, le Forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 202.188 persone di cui 5.774 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 92.445, denunciati 101 esercenti e sospesa l'attività di 23 esercizi commerciali. Le misure adottate per contenere la diffusione del Coronavirus hanno determinato una limitazione degli spostamenti delle persone e ciò ha influito sull'andamento della delittuosità, che evidenzia, nel periodo dall'1 al 22 marzo 2020, una evidente diminuzione del trend sull'intero territorio nazionale: 52.596 delitti nel 2020 a fronte dei 146.762 commessi nel 2019 (-64%).

Il premier Conte ha annunciato in Senato, un nuovo provvedimento ad aprile da almeno 25 miliardi e chiede all'Ue di agire subito. Ma le opposizioni lo attaccano. Berlusconi: siamo in ritardo, serve liquidità e garantire i crediti alle aziende. Intanto, secondo l'Oms, il picco dei contagi in Italia potrebbe essere raggiunto in questa settimana.

Stati Uniti - Negli Usa sale a oltre mille morti e quasi 70mila contagi il bilancio dell'epidemia di coronavirus. La metà dei casi è stata registrata nello stato di New York, con la Grande Mela giunta a 192 vittime. Il Senato ha intanto approvato all' unanimità il piano aiuti da 2mila miliardi di dollari, ora passa alla Camera. Oggi videoconferenza del G20 sull'emergenza coronavirus, a cui parteciperà anche Trump.

I primi dieci Paesi al mondo per contagio - Partito in Cina, il virus si è allargato a Europa e Stati Uniti. Qui la tabella con il numero di contagi totali per paese, le vittime e il tasso di letalità (rapporto percentuale tra decessi e contagi certificati).

Il confronto della curva epidemica tra Hubei, la provincia cinese con 60milioni di abitanti dove è scoppiata la pandemia e l'Italia.