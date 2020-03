Trapani, coronavirus: controllate dai vigili 64 persone. Multato un motociclista e ...

30/03/2020 17:19:00

Sessantaquattro persone sono state controllate dalla polizia municipale di Trapani nel fine settimana.

L'attività di monitoraggio per verificare il rispetto delle norme contenute nel decreto per fronteggiare l'emergenza coronavirus, in particolare in materia di spostamenti, è culminata in multe e denunce. Tra i multati, un motociclista proveniente da Valderice che viaggiava senza dimostrare alcuna necessità.

Il mezzo, tra l’altro, era senza targa e senza assicurazione.

Tra i denunciati, invece, anche un ambulante proveniente da Palermo. I controlli sono stati estesi anche agli esercizi commerciali.