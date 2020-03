Interpretazione del Dolore nelle Malattie Reumatiche, ascoltiamo il Dott. Salvatore Sallì

30/03/2020 13:29:00

L' interpretazione del Dolore nelle Malattie Reumatiche è un argomento molto importante, le malattie reumatiche sono più di 140 e la sintomatologia più importante con cui si manifestano è il dolore. Ce ne parla il Dott. Salvatore Sallì reumatologo presso il Poliambulatorio Morana Salus. Il dolore generalmente ha delle caratteristiche comuni ma è importante capire l'esordio, ovvero se è un dolore mattutino dovuto alla rigidità artritica , notturno tipico delle forme neuropatiche, oppure misto ovvero un dolore generato dalla coesistenza di entrambe le patalogie. Una patologia reumatica su cui soffermarsi è di certo la fibromialgia. Gli esami da effettuare per l'individuazione di tale patologia, possono essere strumentali come l'Elettromiografia oppure di laboratorio come gli esami degli anticorpi.

Ecco il servizio.



