Coronavirus, quando si arriverÃ  a zero contagi? Le previsioni. Per la Sicilia

30/03/2020 19:35:00

Entro metà maggio zero contagi. Per l’Einaudi Institute for Economics and Finance, centro di ricerca universitaria di Roma, per quella data le diagnosi di coronavirus dovrebbero azzerarsi in tutta Italia.

La ricerca, pubblicata sul Corriere della Sera, trae origine dai dati forniti giornalmente dalla Protezione civile e traccia la probabile evoluzione dei contagi in tutte le regioni.

La prima a sconfiggere l’ondata epidemica dovrebbe essere il Trentino-Alto Adige, il 6 aprile. In Lombardia, epicentro della diffusione del virus nel nostro Paese, non si dovrebbero avere più nuovi casi a partire dal 22 aprile. Ultima la Toscana, la regione dove la curva si sta piegando più lentamente, con una soglia prevista appunto al 5 maggio. E la Sicilia? Siamo fuori dall'emergenza il 14 Aprile.

Ad ora il modello non prevede le date per tre Regioni – Marche, Molise e Sardegna — perché la base dati è per il momento ritenuta non sufficiente.

Regione e data prevista

Abruzzo – Aprile 11

Basilicata – Aprile 7

Calabria – Aprile 17

Campania – Aprile 20

Emilia-Romagna Aprile 28

Friuli-Venezia Giulia Aprile 10

Lazio Aprile 16

Liguria Aprile 7

Lombardia Aprile 22

Piemonte Aprile 15

Puglia Aprile 9

Sicilia Aprile 14

Toscana Maggio 5

Trentino-Alto Adige Aprile 6

Umbria Aprile 7

Valle d’Aosta Aprile 8

Veneto Aprile 14