Altri due casi di Coronavirus a Salemi. Salgono a 20 i contagiati

31/03/2020 09:30:00

Salgono a 20 i contagiati dal Coronavirus a Salemi.

Ci sono, infatti, due nuovi casi positivi al Covid-19 nella città dichiarata, la scorsa settimana, "zona rossa".

La conferma arriva direttamente dal sindaco di Salemi, Domenico Venuti, che si dice preoccupato per i ritardi sugli esiti dei tamponi, e invita la gente a restare a casa.

"Lo screening su Salemi da parte dell'Asp di Trapani è stato ampliato ed è andato avanti fino alle scorse ore, e questo è un fatto certamente positivo, ma preoccupa il ritardo negli esiti dei tamponi, che ho formalmente sollecitato, e l'annunciata carenza di reagenti da parte della Regione che farà allungare ulteriormente i tempi. Ad ogni modo il riscontro di questi due nuovi casi deve spingerci a continuare sulla strada intrapresa: bisogna restare in casa, il pericolo è immutato rispetto ai primi giorni e non possiamo abbassare la guardia. L'unico modo che abbiamo per superare la fase del picco è quello di rimanere in casa. È importante anche che chiunque abbia dei sintomi riconducibili al Covid-19 (ad esempio febbre, tosse o difficoltà respiratorie) avvisi subito telefonicamente il proprio medico consentendo in questo modo tempestività di intervento".