Coronavirus. 70 contagiati, câ€™Ã¨ anche un magistrato. La situazione in provincia di Trapani

31/03/2020

Si mantiene stabile l’epidemia in provincia di Trapani. Gli ultimi dati sul contagio indica zero nuovi casi positivi al Coronavirus. Sono dati ufficiali trasmessi dalla Regione Siciliana. Ma arriva la notizia di un magistrato del Tribunale di Marsala positivo al Covid. Intanto buone notizie dall’ospedale di Trapani, perchè sono usciti dalla terapia intensiva due pazienti che non hanno più necessità del respiratore.

I DATI

Nessun nuovo caso di Coronavirus in provincia di Trapani, almeno secondo quanto comunica la Regione Siciliana. Sono in totale 70 le persone della provincia di Trapani positive al Coronavirus. L'ASP ne conteggia 69 perché un residente si trova al momento fuori dal territorio.

Questa la distribuzione dei contagiati nelle verie città trapanesi: Alcamo 12 ; Castelvetrano 5; Erice 2; Valderice 5; Marsala 8; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 18; Trapani 9; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1 e 1 residente fuori provincia.

I ricoverati sono 27, presso l'ospedale di Trapani 13 e a Marsala 14. Una persona è deceduta. I tamponi totali effettuati sono 1330.









POSITIVO UN MAGISTRATO

Il coronavirus arriva anche al Tribunale di Marsala. Un magistrato, in servizio presso la Procura del Tribunale, è risultato positivo al tampone per il coronavirus. La notizia ha messo in ansia il personale in servizio, sia negli uffici di polizia giudiziaria che in quelli amministrativi e nelle cancellerie, ma va detto anche che in Tribunale sono state attuate tutte le prescrizioni per il contenimento dell'epidemia, con il ricorso al lavoro da casa e la presenza negli uffici del solo personale indispensabile. Quindi in giro ci sono davvero poche persone, complice anche la sospensione delle udienze non indifferibili.

Pertanto il pericolo di contagio pare abbastanza contenuto. Il magistrato che ha contratto il virus è in isolamento domiciliare, in condizioni non gravi, da 15 giorni.

Adesso si attende l'esito del tampone sui pochi colleghi che sono venuti in contatto nei giorni precedenti.



ESCONO DALLA RIANIMAZIONE DUE PAZIENTI

Buone notizie dall'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Stanno meglio e hanno ripreso la respirazione autonoma altri due pazienti ricoverati per Covid-19.

I pazienti di 83 e 58 anni, provenienti rispettivamente da Paceco e da Salemi, hanno lasciato il reparto di rianimazione per essere trasferiti nel reparto di Pneumologia del presidio ospedaliero per il proseguimento delle terapie fino alla completa negativizzazione dei tamponi.

Nel territorio trapanese sale dunque a tre il numero complessivo dei ricoverati che hanno abbandonato la ventilazione meccanica e si avviano ad una completa guarigione.