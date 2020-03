Coronavirus, i dati dell'Imperial College di Londra: "In Italia 5,9 milioni di contagiati"

31/03/2020 13:38:00

Quanti sono realmente i contagiati dal Coronavirus in Italia? Sono quelli che ogni giorno apprendiamo dalla Protezione Civile e quindi al momento gli ammalati attuali sono 75.528, o sono ben altri numeri quelli che coinvolgono la popolazione italiana?

A sollevare il dubbio non è l'uomo della strada che parla senza cognizione di causa e senza sapere quello che sta dicendo, ma è il professore Roberto Burioni, il virologo all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore scientifico Medical Facts, con un post sul suo profilo twitter in cui riporta i dati dello studio del Dipartimento di Epidemiologia dell'Imperial College di Londra.

Ecco il post di Burioni: "L'ICL stima le infezioni di COVID-19 in Italia al 28/3: 9,8% della popolazione, 5,9 milioni di casi. Capite perché i numeri che sentite in tv alle 18 non hanno molto significato? Capite perchè l'Italia ha tanti morti in più rispetto alla Germania?".

Secondo lo studio, dunque, le stime dei contagiati in Italia al 28 marzo coinvolgerebbero addirittura 5,9 milioni di italiani. Nella scheda che pubblica Burioni sono riportate le percentuali di contagio nei vari paesi europei stimate dal dipartimento londinese.

Non può che fare impressione il dato dell'Italia, e ancor di più quello della Spagna con il 15%, è invece molto basso quello della Germania, che non arriva all'1% e secondo Burioni sarebbe questo il motivo che spiega i pochi casi di mortalità che si stanno registrando in quel paese.

