Coronavirus, scende il numero dei contagi in Italia. -90% dei ricoverati in sette giorni

07/04/2020 06:00:00

Scende ancora il numero dei contagiati in Italia. Dal 30 marzo al 6 aprile -90% di ricoverati, da 409 a 27. Per le terapie intensive il saldo era positivo, +75, il 30 marzo, oggi è di -79, che sono stati dimessi.

L'andameno è meno forte sui decessi, purtroppo ancora al 50% in Lombardia, ma su base settimanale la diminuzione è oltre il 20% anche per i decessi. "Sono dati generali in Italia che confermano il trend confortante che vediamo da qualche giorno, dovuto alle efficaci misure di contenimento, afferma Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli e membro del Comitato tecnico scientifico.

I dati - Sono 93187 i positivi in Italia e 1941 sono i nuovi contagiati nelle ultime 24ore. E' il numero più basso da una settimana a questa parte. Ha aperto con questo dato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, la consueta conferenza stampa giornaliera con gli aggiornamenti sulla pandemia nel nostro Paese.

Altro dato sul quale si è soffermato Borrelli, è quello delle terapie intensive che sono in totale 3898. Per il terzo giorno consecutivo il numero delle terapie intensive è negativo. La buona notizia arriva dagli ospedali con meno 79 persone.

Le persone positive che si trovano in isolamento domiciliare, asintomatici o con sintomi lievi sono 60213. Purtroppo anche oggi si registrano 636 nuovi deceduti. I morti totali dall'inizio dell'epidemia sono 16523. I guariti sono 22837. Oggi le persone guarite sono 1022. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 132.547.

I positivi nelle Regioni italiane - Nel dettaglio, emerge che sono 28.469 i malati in Lombardia (345 in più rispetto a ieri), 13.051 in Emilia-Romagna (+214), 9.722 in Veneto (+313), 10.545 in Piemonte (+368), 3,706 nelle Marche (+128), 5.301 in Toscana (+116), 3.117 in Liguria (+24), 3.300 nel Lazio (+114), 2.698 in Campania (+77), 1.396 in Friuli Venezia Giulia (+33), 1.838 in Trentino (+43), 1.260 in provincia di Bolzano (+34), 2.115 in Puglia (+93), 1.815 in Sicilia (+41), 1.425 in Abruzzo (+5), 872 in Umbria (-26), 567 in Valle d'Aosta (-9), 819 in Sardegna (+4), 722 in Calabria (+16), 187 in Molise (+0), 262 in Basilicata (+8).

Le vittime per Regioni - Quanto alle vittime, se ne registrano 9.202 in Lombardia (+297), 2.108 in Emilia-Romagna (+57), 662 in Veneto (+31), 1.251 in Piemonte (+83), 612 nelle Marche (+13), 350 in Toscana (+25), 595 in Liguria (+39), 204 in Campania (+15), 229 nel Lazio (+10), 158 in Friuli Venezia Giulia (+4), 195 in Puglia (+13), 164 in provincia di Bolzano (+6), 123 in Sicilia (+7), 169 in Abruzzo (+11), 44 in Umbria (+1), 96 in Valle d'Aosta (+5), 230 in Trentino (+13), 58 in Calabria (+2), 47 in Sardegna (+4), 13 in Molise (+0), 13 in Basilicata (+0). I tamponi complessivi sono 721.732, dei quali oltre 373mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Fondo per le famiglie dei sanitari deceduti - Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha reso noto di aver firmato un'ordinanza di Protezione civile che istituisce un Fondo per provvidenze destinate ai familiari dei sanitari deceduti, alimentato dalla famiglia Della Valle. 'Ringrazio Diego Della Valle che ha promosso la raccolta per chi è rimasto orfano o ha perso un familiare a causa dell'emergenza', ha detto Borrelli in conferenza stampa.

Il Governo concede altri 400 miliardi alle imprese: 200 miliardi di garanzie sui prestiti e 200 miliardi per l'export si sommano ai 350 già previsti, con l'arrivo di una copertura fino al 100% per prestiti fino a 800mila euro. Il rinvio delle scadenze fiscali per le aziende danneggiate dalla crisi. Il rafforzamento del golden power, lo scudo per tutelare le aziende italiane da scalate ostili. Il rinvio all'autunno di elezioni regionali e comunali. La chiusura dei tribunali fino al 3 maggio. Ecco le misure che compongono il nuovo "decretone" varato oggi dal governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

"Con il decreto appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese - il premier Giuseppe Conte - 200 per il mercato interno, altri 200 per potenziare il mercato dell'export. E' una potenza di fuoco. Abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio. Abbiamo adottato uno strumento molto efficace per tutelare tutte le imprese che svolgono una qualche attività di rilievo strategico. Attraverso il potenziamento del golden power potremo controllare operazioni societarie e scalate ostili non solo nei settori tradizionali, ma in quelli assicurativo, creditizio, finanziario, acqua, salute, sicurezza. E' uno strumento che ci consentirà di intervenire nel caso ci siano acquisizioni di partecipazioni appena superiori al 10% all'interno dell'Ue".

Il premier britannico Johnson in terapia intensiva - Boris Johnson è in terapia intensiva a causa del coronavirus. Le sue condizioni sono peggiorate nel pomeriggio di lunedì, come dichiarato all’interno di un comunicato a firma Downing Street. Il premier britannico ha chiesto al segretario agli esteri Dominic Raab «di sostituirlo, se necessario», si legge nella stessa dichiarazione. COVID-19 positivo, con sintomi come tosse e febbre persistenti, Johnson era già «sotto osservazione» presso l’ospedale di St. Thomas nella giornata di lunedì. Nessuna informazione, invece, su quali siano stati i test effettuati, tantomeno il trattamento messo in atto, né sulla possibilità che abbia sviluppato problemi respiratori o polmonite, due dei sintomi comuni per i pazienti con coronavirus ricoverati in ospedale. Un giornale britannico ha riferito che il primo ministro aveva ricevuto un trattamento con ossigeno al momento dell’ammissione, ma il governo ha rifiutato di confermare tale notizia.

I contagiati in Europa e nel Mondo - I casi accertati di coronavirus in tutto il mondo hanno superato il milione e 300mila. E' quanto emerge dal conteggio della Johns Hopkins University. Le vittime sono oltre 72.600.

Francia, più di 600 morti in 24 ore, è record - Sono 6.494 i decessi negli ospedali francesi dall'inizio dell'epidemia, con un aumento record di 605 morti nelle ultime 24 ore. A questi si aggiunge il totale aggiornato degli ospizi, che ammonta a 2.417, per un totale complessivo di 8.911 morti. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Olivier Véran. Continua il trend positivo per i casi gravi, con un minore aumento dell'afflusso in rianimazione per il quinto giorno consecutivo: i pazienti in rianimazione sono 7072, con un aumento di 94 unità rispetto a ieri, "un indicatore importante per valutare la tensione nei nostri ospedali", ha aggiunto Véran.

Negli Stati Uniti il coronavirus ha provocato la morte di più di 10.000 persone. E' quanto risulta dai dati diffusi dal governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, secondo cui le vittime nell'intero Paese sono 10.252, di cui 4.758 a New York. Dalla tabella mostrata da Cuomo, i casi di contagio negli Usa sono ora 344.554.

Austria, riapertura negozi dal 14 aprile - L'Austria dopo Pasqua, dal 14 aprile, riaprirà a tappe gli esercizi commerciali. In un primo momento riprenderà l'attività dei negozi con meno di 400 metri quadri, i vivai e i centri fai da te. I primi di maggio dovrebbe invece riprendere l'attività di tutto il settore commerciale, anche dei parrucchieri, ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz.